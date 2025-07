Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati, le parole di lei: “Ferite profonde, ho il cuore a pezzi”

video suggerito

È arrivata via social la conferma che molti sospettavano da giorni: Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian non sono più una coppia. Nonostante la smentita di qualche giorno fa, a rompere il silenzio è stata lei, con un lungo messaggio condiviso tra le sue storie Instagram in cui racconta la fine di una storia d'amore iniziata sotto i riflettori.

Raffaella Scuotto sulla fine della storia con Brando Ephrikian: "La colpa è di entrambi"

"Da come avrete potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme". Inizia così il messaggio che Raffaella Scuotto ha affidato al suo profilo social. "Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione – continua – Ma pian pian, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto".

Raffaella non ha intenzione di "fare la vittima", consapevole che chi la conosce sa "come abbiamo vissuto questo amore" e "quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi" e ancora "probabilmente questi bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre".

Scuotto ammette di chiudere questa storia "con il cuore a pezzi" perché, nonostante il sentimento che prova per Brando "questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali".

Raffaella Scuotto ammette di sentirsi in colpa, ma precisa che per la fine di un amore: "La colpa è di entrambi, è sempre al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano". Nonostante la separazione, i due continueranno a volersi bene, consapevoli che "quello che si vive non si dimentica mai, così come non svanirà mai ciò che si è provato".

La storia d'amore tra Raffella Scuotto e Brando Ephrikian

Dopo l'annuncio della rottura lo scorso ottobre, Raffaella e Brando avevano raccontato a Verissimo il motivo della crisi e il loro riavvicinamento. Raffaella aveva spiegato che, uscita da Uomini e Donne, si aspettava una favola, ma presto si erano scontrati con la realtà e la distanza tra Napoli e Treviso aveva reso tutto più difficile.

La situazione era degenerata fino alla rottura ufficiale, annunciata da Raffaella via social in un momento di rabbia. Brando però non si era arreso: aveva capito quanto tenesse a lei e aveva lottato per due mesi per riconquistarla. La coppia è tornata insieme ufficialmente il 31 gennaio 2024 e aveva in progetto di fare un passo importante: andare a convivere a Milano.