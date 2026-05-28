Raffaella Scuotto nega di essere fidanzata: il chiarimento dopo le voci del trono a Uomini e Donne

Raffaella Scuotto smentisce un nuovo legame sentimentale. Il chiarimento dopo le voci di un suo approdo sul trono di Uomini e Donne: “Sono single, pensavo si capisse”.

Mentre l'attuale stagione di Uomini e Donne si avvicina al termine, il nome di Raffaella Scuotto torna al centro dei rumor per un presunto ritorno nel programma in veste di tronista. Una foto pubblicata sui social dall'ex corteggiatrice campana, che ritraeva un ragazzo con un mazzo di fiori, ha fatto ipotizzare l'inizio di una nuova relazione, scenario che escluderebbe la sua partecipazione al dating show a settembre. La smentita della diretta interessata è arrivata proprio mentre si rincorrono le voci sul suo futuro televisivo: "Sono single".

La smentita di Raffaella Scuotto: "Sono single"

Tutto è partito da uno scatto pubblicato dall'influencer, in cui compariva un ragazzo con un mazzo di fiori tra le mani. Gli utenti ha letto l'immagine come l'annuncio ufficiale di un nuovo fidanzamento. Di fronte al diffondersi del gossip, Scuotto ha deciso di intervenire direttamente tramite un box di domande su Instagram, spegnendo sul nascere ogni speculazione proprio nel momento in cui le voci su un suo imminente approdo sul trono si fanno più insistenti. Ha chiarito che si trattava semplicemente di una foto scattata a uno sconosciuto incrociato casualmente in metropolitana, specificando di essersi intenerita alla vista dei fiori. Nessun retroscena romantico, dunque: l'ex corteggiatrice ha ribadito con fermezza il suo attuale stato di single.

La rottura con Brando Ephrikian

La precisazione di Scuotto non è un dettaglio da poco, soprattutto se letta alla luce dei forti rumors che la vorrebbero sul trono a settembre. Per la campana si tratterebbe di un ritorno importante negli studi Mediaset, a distanza di oltre due anni dalla fine della sua precedente esperienza televisiva. La storia d'amore con Brando Ephrikian, nata sotto i riflettori e seguita da una fitta fanbase, si era interrotta definitivamente nell'estate del 2024 dopo una lunga serie di alti e bassi. Nonostante un iniziale tentativo di mantenere rapporti civili, la rottura era poi degenerata a causa di pesanti dichiarazioni pubbliche da parte di lei, che aveva accusato l'ex tronista di violenze fisiche e pressioni psicologiche.