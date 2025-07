Raffaella Scuotto svela in che rapporti è con Brando Ephrikian dopo la rottura: “Non ho smesso di parlargli”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Raffaella Scuotto si è sfogata dopo la rottura con Brando Ephrikian. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato tutti i gossip che circolano sul suo conto e su quello che sarebbe successo con l'ormai ex fidanzato. Anche il tronista aveva rotto il silenzio, spiegando di volersi prendere una pausa dai social per concentrarsi su sé stesso.

Lo sfogo di Raffaella Scuotto dopo la rottura con Brando Ephrikian

In alcuni video pubblicati sul suo profilo Instagram, Raffaella ha voluto commentare i gossip sul suo conto dopo la rottura da Brando: "Resto proprio incredula per la fantasia della gente. Io molto spesso leggo i commenti e penso che le persone sono convinte al 100% di sapere quello che succede, pure essendo consapevoli di conoscere l’1% di quello che succede in una relazione che si vede tramite social".

Dopo aver invitato i suoi follower a stare attenti a quello che leggono e alle opinioni altrui, ha parlato della sua storia ormai al capolinea con l'ex tronista: "Non smetterò mai di parlare di lui perché ci siamo lasciati. È una persona che ha fatto parte della mia vita, a cui voglio bene e che ancora sento per il bene che c'è stato. Non si può cancellare". Poi ha aggiunto: "Per quanto riguarda quello che dicono di lui è un pensiero che una persona sviluppa e inculca nella mente degli altri. Ormai è nato questo pensiero ed è un pensiero che porteranno avanti sempre e le carte in tavola cambieranno quando si gireranno dalla mia parte e diranno: “E’ lei che, è lei che, è lei che…”."

L'annuncio della rottura e la decisione di Brando

Brando e Raffaella si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, dal quale sono usciti insieme nel marzo del 2024. Una storia, la loro, che nel tempo ha vissuto diversi alti e bassi. In passato, infatti, avevano già attraversato momento di profonda crisi e si erano poi riavvicinati, come avevano raccontato a Verissimo. L'ex corteggiatrice aveva spiegato che si aspettava una "favola", ma poi la distanza tra loro aveva complicato il tutto. C'era stata anche una prima rottura ufficiale che, erano riusciti a superare, comunicando di essere tornati insieme.

A poche ora dalla rottura, Brando Ephrikian era su Instagram con un messaggio e aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social: "Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente ho bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e di prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto". E poi ha continuato spiegando la sua decisione: "Per questo mi allontanerò dai social per un breve periodo. Non per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po' più di luce dentro".