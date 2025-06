Raffaella Scuotto smentisce le voci di crisi con Brando Ephrikian: “Vivere la propria libertà è necessario”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Una semplice uscita senza fidanzato e il gossip è subito esploso. È successo a Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice campana di Uomini e Donne, che ha fatto parlare di sé dopo aver trascorso del tempo senza il compagno Brando Ephrikian, documentando la sua giornata sui social. Pochi scatti che, però, sono bastati a sollevare il sospetto che qualcosa tra lei e l'ex tronista non andasse più per il verso giusto.

Le parole di Raffaella Scuotto: "Nel mondo c'è poca libertà personale"

Non è la prima volta che i due finiscono al centro dei riflettori dopo alcune mosse social ritenute ambigue dai loro fan. La coppia, infatti, condivide spesso ogni aspetto della loro relazione, dalle uscite insieme agli scatti di quotidianità. In questo caso, però, Raffaella era stata in giro a divertirsi da sola senza il fidanzato: "Vedo che nel mondo c'è poca libertà personale quando si sta in una relazione, quindi è strano quando si vive la propria libertà anche a distanza – ha spiegato – ho sempre ritenuto opportuno e necessario vivere la propria vita, sempre portando rispetto all'altra persona. Io lascio parlare".

La reazione di Brando Ephrikian

Nel frattempo, l’ex tronista Brando non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il suo silenzio lascia intendere che, probabilmente, non abbia visto nulla di male nell'uscita della fidanzata, visto che nel frattempo lui stesso stava vivendo una serata in compagnia.

La loro relazione aveva vissuto un importante momento di crisi lo scorso autunno, a seguito del quale avevano deciso di lasciarsi. Poco dopo, però, erano stati riavvistati insieme e avevano deciso di confermare il ritorno di fiamma. Adesso, nonostante i rumors ripetuti, i due sembrano aver trovato una nuova serenità, come testimoniato dalle recenti dichiarazioni e da un comportamento tra loro decisamente più affiatato.