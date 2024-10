Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di Uomini e Donne si sono lasciati: “Situazione molto delicata”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati. La coppia era uscita insieme dallo studio di Uomini e Donne lo scorso marzo e da allora la loro storia sembrava proseguire a gonfie vele, come avevano raccontato ospiti di Verissimo. Con una storia su Instagram, pubblicata nella giornata del 18 ottobre, è invece arrivato l'annuncio della rottura: "In seguito a vari episodi successi io e Brando non stiamo più insieme".

L'annuncio della rottura

È stata l'ex corteggiatrice, con una storia pubblicata su Instagram, ad annunciare la fine dell'amore con Brando Ephrikian, conosciuto nello studio di Uomini e Donne. I due erano usciti insieme dal programma a marzo e da allora avevano sempre raccontato di una storia d'amore che proseguiva a gonfie vele. Qualcosa però sembra essersi rotto: "La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme". Nessuna spiegazione dettagliata sulle motivazioni, ma la volontà di ribadire che il sentimento è sempre stato sincero: "Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l'avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena". Al momento l'ex tronista non ha ancora commentato l'accaduto.

La storia d'amore tra Brando e Raffaella

L'amore tra Brando e Raffaella era nato sotto i riflettori di Uomini e Donne, dove lui aveva partecipato come tronista e lei come corteggiatrice. Alla fine del suo percorso, Brando aveva deciso di sceglierla per iniziare una storia lontano dalle telecamere. Tra i due procedeva tutto a gonfie vele, soprattutto nei primi mesi dopo la scelta, tanto che avevano già parlato di convivenza. "Il pensiero c'è, ma quando entrambi saremo pronti. Stiamo insieme da un mese e mezzo, non siamo sprovveduti. La convivenza arriverà quando vorremo e potremo farlo", aveva raccontato l‘ex corteggiatrice a Fanpage.it. Non c'era ombra di crisi nel loro rapporto e la notizia della rottura è arrivata inaspettata.