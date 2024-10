Daniele Paudice e Gaia Gigli di Uomini e Donne si sono lasciati: “Momento delicato, devo metabolizzare” Gaia Gigli annuncia la fine della storia d’amore con Daniele Paudice, ex tronista di Uomini e Donne. Lui la scelse lo scorso maggio nel dating show di Maria de FIlippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato la fine della storia d'amore con Daniele Paudice. La coppia nata nel dating show nella passata edizione ha messo un punto alla relazione: non sono stati chiariti i motivi della separazione, ma le parole della 25enne milanese avrebbero lasciato intendere che negli ultimi tempi, tra loro, c'erano diversi problemi. L'ex tronista aveva anche conosciuto il figlio di lei, nato da una precedente relazione.

L'annuncio di Gaia Gigli: "Ci siamo lasciati"

Gaia Gigli con una Instagram story ha reso ufficiale la separazione da Daniele Paudice. Da diversi giorni i due non erano più apparsi insieme e in molti, tra i fan del dating show di Maria de Filippi, si interrogavano sul perché sembrassero distanti. L'ex corteggiatrice ha così deciso di fare chiarezza: "Ci siamo lasciati". Ha spiegato che per lei "È un momento delicato, c'è un bimbo di mezzo. Ho messo tutta me stessa in questa relazione. Daniele ha conosciuto mio figlio, vi chiedo di portarmi massimo rispetto", le parole. Non ha chiarito i motivi della rottura, ma ha lasciato intendere che alla base della separazione ci sarebbero numerosi litigi: "Devo metabolizzare tutto. Non pensate che tutto quello che vedete sui social sia realtà. Non è che non ci sono litigi, non ci sono problemi, la realtà non è questa. Appena starò meglio tornerò attiva" ha concluso.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

Dopo un lungo percorso di conoscenza nel dating show di Maria De Filippi, Daniele, lo scorso maggio, decise di lasciare il programma con Gaia. "Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso" disse prima di annunciarle la sua decisione. In questi mesi i due sono apparsi complici e affiatati, ma qualcosa negli ultimi giorni sarebbe cambiata.