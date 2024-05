video suggerito

Chi è Gaia Gigli, la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne Gaia Gigli è una delle corteggiatrici di Daniele Paudice a Uomini e Donne, arrivata alla scelta finale. Ha 25 anni, vive a Milano, è una estetista ed è già madre di un bambino di quattro anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gaia Gigli è una delle corteggiatrici di Daniele Paudice a Uomini e Donne, arrivata alla scelta finale insieme a Marika Abbonato. Ha 25 anni e, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, lavora come estetista. È mamma di un bambino di 4 anni, nato dalla sua precedente relazione. Il tronista, secondo le anticipazioni della puntata registrata il 6 maggio, ha fatto la sua scelta.

Chi è Gaia Gigli, lavora come estetista ed è mamma di un bimbo di 4 anni

Gaia Gigli ha 25 anni, vive a Milano e lavora come estetista. Come si vede sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 80mila followers, è madre di un bambino di quattro anni di nome Diego, avuto dalla sua precedente relazione. Sui suoi social condivide diversi scatti di se stessa e anche insieme al figlio, a cui è molto legata. "Sono una romanticona del cavolo. Nonostante la brutta esperienza, ho voglia di avere un futuro con una persona. Ci credo nel matrimonio, nei valori in generale. Ho i genitori uniti, che non si sono mai separati”, aveva raccontato a Uomini e Donne, dove è corteggiatrice di Daniela Paudice, a proposito del futuro e del suo desiderio di costruire una famiglia.

Il percorso di Gaia e Daniele a Uomini e Donne fino alla scelta

In circa tre mesi di percorso a Uomini e Donne, l'interesse e il coinvolgimento di Daniele Paudice nei confronti di Gaia sono sempre stati piuttosto palesi. Visto il feeling scattato all'inizio, il tronista ha deciso di approfondire la sua conoscenza, portandola più volte in esterna, parallelamente alle altre due corteggiatrici Marika e Valery. Quest'ultima, però, è stata eliminata dopo un mese circa. Se con Marika è scattato il bacio con più facilità, con Gaia i passi per arrivarci sono stati più lunghi: il primo bacio è infatti arrivato proprio nell'ultima esterna. Stando alle anticipazioni della puntata registrata il 6 maggio, il tronista ha fatto la sua scelta, decidendo di lasciare lo studio proprio con Gaia Gigli, che gli avrebbe detto subito sì.