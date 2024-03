Chi è Daniele, il nuovo tronista presentato a Uomini e Donne Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne. 33 anni, di Napoli, lavora nella moda: “Sono single e ho voglia di innamorarmi”. Cresciuto in un quartiere difficile di Napoli, ha vissuto gli ultimi sei anni a New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il dating show di Maria de Filippi ha annunciato il nome del nuovo giovane che siederà sulla sedia rossa nelle prossime settimane. 33 anni, di Napoli, Daniele lavora nel settore della moda e negli ultimi sei anni ha vissuto a New York. Affiancherà Ida Platano e Brando Ephrikian nel Trono Classico: conosciamolo meglio.

Chi è Daniele, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Daniele ha raccontato di sé nel video di presentazione diffuso da Witty. 33 anni, di Napoli, è da poco rientrato da New York dove ha vissuto negli ultimi sei anni. Lavora nel settore della moda da 10 anni ed è riuscito a costruirsi il suo percorso lavorativo dopo aver preso la difficile decisione di andare via dalla sua città. "Sono nato e cresciuto in un quartiere difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere strade sbagliate, poi ne ho scelto una difficile, quella di lasciare Napoli", ha raccontato. Innamorato del suo cane di nome Diego, "chiamato così in onore di Maradona", è cresciuto in una famiglia "umile": "I miei genitori hanno sempre pagato l'affitto e io volevo comprargli una casa, era un mio obiettivo. Ci sono riuscito. Hanno sempre fatto tanti sacrifici, devo tutto a loro". Lasciare la sua città non è stato semplice: "Ho fatto sacrifici assurdi, sono partito con pochi soldi in tasca ma con tanta forza e voglia di fare".

Il video di presentazione di Daniele a Uomini e Donne

A Uomini e Donne cerca l'amore, una ragazza di cui innamorarsi: "All'apparenza risulto come un duro e arrabbiato, ma le persone che guarderanno dentro di me troveranno dolcezza, profondità e sensibilità. Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace lo capirà. Ora il mondo va troppo veloce con i social, vorrei condividere cose importanti con qualcuno e non su Instagram. Sono single da tanto tempo, mi piacerebbe innamorarmi", ha concluso.