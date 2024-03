Anticipazioni Uomini e Donne: “Daniele Paudice chiama Beatriz D’Orsi che torna in studio” Beatriz D’Orsi sarebbe tornata nello studio di Uomini e Donne dopo la scelta di Brando. La corteggiatrice, stando alle anticipazioni delle registrazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stata chiamata da Daniele Paudice, il nuovo tronista: “Lei si è presentata in studio, ma non intende corteggiarlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 18 e martedì 19 marzo nello studio di Uomini e Donne sono state registrate due nuove puntate che andranno in onda nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sarebbe tornata in studio una delle due corteggiatrici di Brando Ephrikian, chiamata a partecipare dal nuovo tronista, Daniele Paudice. In studio sarebbe inoltre nato un acceso scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Stando a quanto rivela Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di Uomini e Donne del 18 marzo Daniele Paudice avrebbe chiesto a Maria de Filippi di chiamare Beatriz D'Orsi per poterla conoscere. L'ex corteggiatrice di Brando – che non è stata scelta – avrebbe però dato un due di picche al nuovo protagonista del trono Classico. "L'aveva colpito" si legge – "Lei si è presentata in studio, ma ha detto di no, non intende corteggiarlo". Quanto accaduto avrebbe fatto storcere il naso a Gaia, corteggiatrice che sta già uscendo con il tronista. Il trono di Ida Platano proseguirebbe invece con Mario e Pierpaolo: "Esterne tranquille, anche in studio hanno parlato serenamente, senza litigare", rivela Pugnaloni.

Anticipazioni Trono Over: scontro acceso tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Nella registrazione del 18 marzo, Gemma Galgani avrebbe conosciuto un nuovo cavaliere, Marco, di 51 anni. La dama sarebbe uscita con l'uomo in questione ma in studio, il 19 marzo, avrebbe deciso di eliminarlo. Dalla sua decisione sarebbe nato un acceso scontro con Tina Cipollari. L'opinionista "l'ha attaccata un sacco dicendole che se un uomo non le piace, non deve girarci intorno e dirglielo subito". Per il trono Over nella registrazione di ieri sarebbe arrivato poi il momento della sfilata: "Nella sfilata per il parterre femminile ha vinto Ida (del trono over)".