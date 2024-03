Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha scelto: con chi lascia lo studio tra Raffaella e Beatriz Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi 12 marzo. Il tronista ha deciso di terminare il suo percorso con una tra le due corteggiatrici rimaste per lui: Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al termine di un trono particolarmente sofferto, il tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian ha finalmente fatto la sua scelta. Rimandata fino a una settimana fa perché ancora indeciso rispetto a quale tra le sue due corteggiatrici (Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto) portare con sé fuori dallo studio, Brando ha finalmente fatto sufficiente chiarezza e nella puntata del dating show registrata oggi 12 marzo, ha fatto il nome della donna alla quale ha stabilito di sentirsi maggiormente vicino. Le anticipazioni della scelta di Brando sono state fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Brando Ephrikian ha scelto Raffaella Scuotto

La scelta di Brando Ephrikian è ricaduta su Raffaella Scuotto che ha risposto sì. Beatriz D’Orsi, la corteggiatrice che fin dall’inizio sembrava averlo maggiormente coinvolto, si è invece dovuta accontentare di un no. Raffaella è arrivata a Uomini e Donne quando il percorso di Brando era già cominciato. Venticinquenne napoletana, per adattarsi alle tempistiche del trono è stata costretta a rinunciare al suo lavoro, come lei stessa aveva raccontato. Il suo è stato un percorso in salita. Inizialmente, infatti, il tronista aveva pensato di eliminarla perché poco coinvolto sotto il profilo estetico. Beatriz aveva invece colpito Brando fin dalle primissime puntate del suo trono. Venticinquenne milanese, è una laureanda in Scienze Politiche. Secondo le anticipazioni diffuse, Beatriz ha pianto dopo avere appreso di non essere la scelta. A Raffaella, invece, Brando avrebbe detto: "Non ti ho scelta con la testa, ma con il cuore". Stupore in studio: diversi i presenti che si aspettavano Brando scegliesse Raffaella.

Una settimana fa Brando aveva annullato la scelta

Solo una settimana fa, benché avesse annunciato di essere pronto a fare la sua scelta, Brando era improvvisamente tornato sui suoi passi. Il tronista si era detto non ancora sufficientemente convinto a scegliere una tra Beatriz e Raffaella e aveva deciso di abbandonare lo studio, lasciando sconcertate le sue corteggiatrici anche a fronte dei sacrifici condotti fino a quel momento per potersi adattare ai tempi estremamente lunghi del trono di Brando.