Uomini e Donne, Brando Ephrikian annulla la scelta e lascia lo studio Brando Ephrikian avrebbe dovuto fare la sua scelta tra Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto, ma il tronista ha bloccato la registrazione poco prima del momento finale. Il percorso dei tre, quindi, non è ancora finito.

A cura di Ilaria Costabile

Un vero e proprio colpo di scena ha sorpreso i protagonisti della registrazione di Uomini e Donne svoltasi nella giornata di oggi, giovedì 7 marzo, durante la quale Brando Ephrikian avrebbe dovuto fare la sua scelta, dopo un lungo percorso fatto nel dating show di Canale 5. Sebbene fosse tutto pronto, però, il tronista ha deciso di non proseguire, costringendo le sue corteggiatrici a tornare a casa ancora senza una risposta.

Brano Ephrikian ferma la scelta

Questo è quanto accaduto secondo Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip che, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, l'esito di quello che si sarebbe verificato durante l'ultima registrazione del programma. Le due corteggiatrici di Brando, Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto, si sono presentata in studio, vestite di tutto punto, e secondo la prassi si sono anche accomodate sulle rispettive poltrone rosse, dove hanno potuto assistere anche ai best moments del loro percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi. Qualcosa, però, non è andato secondo i piani. Una volta mostrati i video, solitamente, il tronista di turno comunica chi delle corteggiatrici rappresenta la sua scelta e, quindi, con lei lascia definitivamente la trasmissione. E, invece, Brando ha deciso di interrompere la scelta perché non era più sicuro, ragion per cui la registrazione non è potuta proseguire con quella che sarebbe dovuta essere la chiosa del percorso di Brando Ephrikian.

La scelta di febbraio era saltata

Era successo anche nell'ultima registrazione di febbraio che qualcosa non andasse propriamente secondo i piani. Le due ragazze, contattate dalla redazione, non si erano presentate in studio e nemmeno Brando, quindi anche in quell'occasione la scelta andò in fumo. Nelle ultime puntate, infatti, il tronista e le sue corteggiatrici avevano avuto varie discussioni e, forse, è anche per questo motivo che non si è giunti ad una scelta definitiva. Toccherà aspettare, forse, la prossima registrazione.