video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Paudice ha fatto la sua scelta Daniele Paudice ha messo fine al suo percorso a Uomini e Donne facendo la sua scelta. Nella puntata registrata lunedì 6 maggio, il tronista ha comunicato a Gaia Gigli e Marika, chi delle due è la donna che porterà con sé fuori dal programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata registrata lunedì 6 maggio di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni Daniele Paudice avrebbe fatto la sua scelta. Anche il percorso del corteggiatore, quindi, sembra essere giunto al termine e finalmente ha deciso chi tra Gaia Gigli e l'altra corteggiatrice, Marika, sarà la ragazza con la quale andar via dal programma di Maria De Filippi.

La scelta di Daniele Paudice è Gaia

Il 33enne napoletano, arrivato nel dating show di Canale 5 deciso ad innamorarsi, in cerca quindi di una conoscenza reale e approfondita, stando alle anticipazioni diffusa in merito alla puntata registrata lunedì 6 maggio, ha comunicato ad una delle due corteggiatrici con le quali ha portato avanti il suo percorso, chi fosse la sua scelta. Paudice ha portato avanti il suo percorso con Gaia Gigli, una giovane mamma con la quale Daniele sembra aver instaurato sin dal primo momento un rapporto piuttosto profondo, sebbene lei abbia sempre nutrito qualche dubbio sull'interesse dimostrato da lui. In merito a questa affermazione, però, il tronista ha sempre ribattuto che la sua ritrosia era solo una forma di rispetto nei confronti del bambino e anche in risposta ad alcuni atteggiamenti sfuggenti della sua corteggiatrice. L'altra ragazza era, invece, Marika che ha sempre sospettato che il coinvolgimento di Daniele fosse solo fisico, visto che dopo poche esterne è anche scattato il bacio, mentre lui ha dichiarato che semplicemente in sua compagnia si sentiva più spensierato. Tra le due, però, Paudice ha scelto Gaia che, ovviamente ha risposto con un sonoro "sì". Non è mancata la consueta pioggia di petali rossi a corredare l'evento.

Gaia Gigli e Daniele Paudice già si conoscevano?

Nelle puntate precedenti sarebbe arrivata una segnalazione su Daniele, secondo cui il tronista avesse conosciuto Gaia prima del programma. Un utente su Instagram, stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, avrebbe notato delle interazioni social sul profilo della corteggiatrice, ben antecedenti alla partecipazione di Paudice al dating show di Canale 5. Da qui, allora, l'ipotesi che i due potessero già conoscersi.