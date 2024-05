video suggerito

Uomini e Donne, Daniele Paudice sceglie Gaia Gigli: "Sei stata la prima, ho voglia di conoscerti fuori" Nella puntata di Uomini e Donne oggi, 23 maggio, Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli. Dopo aver parlato al centro dello studio con Marika, il tronista ha fatto la sua dichiarazione alla corteggiatrice, la prima ad essersi presentata per lui.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 23 maggio 2024, è dedicata alla scelta di Daniele Paudice. Il tronista napoletano dopo aver visto le clip delle ultime due esterne insieme alle corteggiatrici, Gaia Gigli e Marika Abbonato, ha fatto la sua scelta al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi sotto una pioggia di petali rossi.

Le ultime esterne con Marika e Gaia

Dopo aver visto i best of con Marika e Gaia, Daniele Paudice ha accolto in studio le sue corteggiatrici. Prima della scelta, ha avuto l'opportunità di trascorrere del tempo in villa, con entrambe. Ha scritto una lettera per loro e nel corso della puntata sono stati mostrati i momenti in cui il tronista ha letto alle due ragazze le parole scritte per loro. Quello di Daniele è stato un percorso breve ma intenso, Gianni Sperti ha commentato: "In pochi si sono fatti conoscere in così poco tempo, è riuscito a farci emozionare. Io ci credo nella coppia che uscirà da questo studio".

Il tronista non è riuscito a trattenere le lacrime durante le esterne con le corteggiatrici in villa, e neanche in studio, durante la visione. "Sei un bravo ragazzo, così sensibile. Non me l'aspettavo, piano piano l'ho conosciuto e ho scoperto che è un orsacchiotto" ha commentato Tina Cipollari in studio. Terminate le clip, le due corteggiatrici sono uscite dallo studio e Daniele Paudice ha ballato con Ida Platano. Poi è iniziata la scelta.

Le parole di Daniele Paudice a Marika, la corteggiatrice non scelta

Marika è stata la prima corteggiatrice ad essere stata chiamata in studio, durante la scelta. Sulla poltrona rossa al centro dello studio, Daniele Paudice si è rivolto a lei così: "Anche se sei arrivata in corsa, mi hai fatto capire subito che volevi metterti in gioco. Mi hai dato tanto, non sempre ti ho detto le cose che provavo e sentivo. È difficile. Tu non sei la mia scelta, e non per ripiego come avevi detto tu. Non sei la mia scelta perché dall'altra parte sento qualcosa di più forte". Marika, con la voce rotta dal pianto, gli ha risposto: "Non ti odierò, non ce l'ho con te. Me lo aspettavo, sono contenta che tu abbia scelto con il cuore".

La scelta di Daniele Paudice è Gaia Gigli

Gaia Gigli ha poi fatto il suo ingresso in studio. Dopo essersi posizionata davanti al tronista, ha ascoltato le sue parole. "Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. A volte sono stato incomprensibile, non riesco sempre a farmi capire. Hai iniziato a fare la pesante, mi hai spaventato molto e mi sono allontanato. Poi hai capito. Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse, perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò. Però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta", le parole di Daniele prima di baciare la sua corteggiatrice. I due si sono stretti forte e abbracciati sotto una pioggia di petali rossi. "Sono molto contenta. Vorrei ringraziare Laura e Claudio che mi hanno sopportato. Grazie a te Maria" ha dichiarato Gaia Gigli prima di lasciare lo studio con il suo nuovo fidanzato. Una volta fuori, sul profilo social del programma è stata pubblicata la prima foto di coppia: