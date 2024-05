video suggerito

Chi è Marika Abbonato, la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne Marika Abbonato, 24 anni, è la corteggiatrice del tronista Daniele Paudice a Uomini e Donne. Ha un passato come modella e ha conquistato il titolo di Miss Palermo.

Marika Abbonato, sta corteggiando Daniele Pudice nella trasmissione Uomini e Donne insieme a Gaia Gigli. Il tronista, stando alle più recenti anticipazioni, avrebbe già fatto la sua scelta. Marika ha ventiquattro anni ed è di Bagheria, una città vicino a Palermo, in Sicilia. L'anno scorso ha conquistato la fascia di Miss Palermo alle preselezioni di Miss Italia ma è da quando ha quindici anni che si è affacciata nel mondo della moda. La corteggiatrice ha rivelato che in futuro le piacerebbe lavorare per le pubblicità e la televisione, ammettendo di essere anche attratta dal mondo del cinema.

Chi è Marika Abbonato, gli studi e il lavoro come modella

Marika Abbonato ha frequentato il liceo classico per poi iscriversi alla Facoltà di Economia. In un'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, spiegava di aver abbandonato il percorso di studi per orientarsi verso le materie scientifiche, discipline in cui si sente più portata. "Ho studiato tanto per il test in Medicina, questo è il mio sogno. Ho anche il proverbiale "piano B", ovvero le professioni sanitarie. Voglio assolutamente entrare in una delle due, ho capito che è quello che mi piace" raccontava. Nel frattempo, però, la partecipazione alle preselezioni di Miss Italia, in cui ha conquistato la fascia di Miss Palermo, le hanno permesso di avvicinarsi al mondo dello spettacolo. "Non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino" confessa Marika. Sfila da quando aveva quindici anni ed ha partecipato a campagne pubblicitarie e shooting, le cui fotografie sono pubblicate sul suo profilo Instagram.

Il percorso di Marika e Daniele a Uomini e Donne fino alla scelta

Nella puntata registrata lunedì 6 maggio, Daniele Pudice ha comunicato a Gaia Gigli e Marika Abbonato, chi tra lei e Gaia Gigli è la donna con cui uscirà dal programma. Marika Abbonato non ha mai nascosto di provare un forte coinvolgimento per Daniele Pudice, nonostante fosse consapevole che il tronista provasse un'attrazione prevalentemente fisica nei suoi confronti. Daniele aveva ammesso di "sentirsi più spensierato" quando si trovava in compagnia di Marika e tra di loro, dopo poche esterne, era scattato un bacio.