video suggerito

Giulia De Lellis: “Di Tony Effe non parlo, dobbiamo solo viverci. Mi stupisce che si faccia conoscere da pochi” Giulia De Lellis racconta la sua infanzia, i momenti difficili dopo la separazione dei genitori. Parla poi della sua notorietà conquistata con Uomini e Donne, dell’amore con Andrea Damante e la storia con Tony Effe, il tutto nell’ultima puntata del podcast One More Time. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis è stata ospite di Luca Casadei in un nuovo appuntamento con il podcast One More Time. L'influencer ha parlato di alcuni momenti particolarmente importanti della sua vita, partendo dall'infanzia e dalla separazione dei suoi genitori. Non poteva mancare, poi, un riferimento alle sue storie d'amore: da Andrea Damante, fidanzato storico con il quale ha provato a far ripartire la storia in più occasioni, finendo poi all'ultima liaison, quella con il chiacchieratissimo Tony Effe.

Giulia De Lellis parla della separazione dei suoi genitori

Uno dei momenti più difficili dell'infanzia di Giulia De Lellis è stato quello in cui ha dovuto accettare la separazione dei suoi genitori. Una rottura inaspettata che per lei, abituata a vivere in una famiglia coesa, ha rappresentato la caduta di una serie di certezze:

A un certo punto i miei si separano. Ero in prima media. Ci è crollato il mondo addosso, perché eravamo così uniti, i nostri pilastri si sono separati. È stato uno shock. Ho scoperto una cosa che una bambina non dovrebbe scoprire, vedere e sapere e da lì si è aperto un po’ il vaso di Pandora, iniziano a uscire un po’ di cose e iniziamo a vivere situazioni un po’ pesanti. Mia mamma era molto scossa, come anche mio padre, tutti lo eravamo. Siamo andati via di casa, io, mia mamma e mio fratello, e siamo andati a vivere dalla migliore amica di mamma. Io mio padre non lo volevo vedere, ma proprio perché ero profondamente delusa e arrabbiata

Dopo qualche tempo, però, la madre nonostante la sofferenza provata e inferta anche ai suoi figli, decide di dare al padre una nuova possibilità. La reazione di Giulia, in quell'occasione, fu tutt'altro che pacata: "Sono impazzita, ho subito fatto la valigia e sono andata dalla nonna. Sono rimasta lì fino, mi sembra, al secondo anno di superiori. Non volevo nemmeno più vedere mia mamma perché ero delusa dalla sua scelta, per me era un atto di debolezza estrema. Per me lei stava amando più un’altra persona di sé stessa, quindi era una persona debole".

La popolarità con Uomini e Donne

La notorietà per Giulia De Lellis arriva con Uomini e Donne, eppure non aveva mai pensato di parteciparvi, anzi, come racconta a Casadei è stata una sua amica a farle da apripista:

Una delle mie migliori amiche che aveva un centro estetico mi ha detto: “dai aiutami così stacchiamo prima, però mettiti nella poltrona, quella che dà le spalle alla tv, così io posso vedere, che oggi c’è la presentazione del nuovo tronista”. Ho sentito questo ragazzo di 26 anni di Verona che sperava di trovare presto la sua Giulietta, e ho detto alla mia amica: “Si carino peccato che sta lì e io, lo sai, non andrò mai”. Tra i tanti lavoretti che avevo fatto, eravamo entrambe iscritte a un’agenzia di comparse e lei mi ha detto: “devo fare un provino, mi accompagni?” le ho risposto di sì. Siamo arrivate davanti a queste porte e mi ha indicato quella accanto che era di “Uomini e Donne”, l’ho guardata e ho detto: “Ali, ma sei scema?” non esiste, tu sei pazza”. Dopo un’ora e mezza che parlavamo e che cercavano di convincermi, ho chiesto: “ma che profumo porta questo ragazzo?” e Raffaella mi ha risposto: “va be ti dico che profumo porta ma se te lo dico e lo conosci, dopodomani stai qua”. Quando lo dice è stato palese la faccia mia e quella di Alice. Alla fine, sono andata ed è successo che abbiamo avuto un importantissimo colpo di fulmine. Siamo stati insieme tanti anni.

Giulia De Lellis a Uomini e Donne

Il tradimento di Andrea Damante

Erano amatissimi dal pubblico, li seguivano ovunque e la fine della loro storia è stata un trauma per le orde di fan. Eppure c'è stato un avvenimento che non le ha consentito di proseguire, sebbene dopo siano tornati insieme in diverse occasioni, legati da quel colpo di fulmine dell'inizio:

Dopo due anni e mezzo ho scoperto, accendendo il suo computer, che lui mi tradiva. Quando è tornato dall’America, ha trovato la casa letteralmente disintegrata. Ero molto arrabbiata. Gli ho tagliato i vestiti, spaccato la Play e gli avevo rotto tutta la roba di lavoro. Una cosa che oggi non rifarei mai più nella mia vita, però ero impazzita, non me l’aspettavo. La mia agenzia, che in quel periodo mi è stata veramente tanto vicino, ha visto che non stavo affatto bene. Avevo preso la macchina, avevo fatto due incidenti, ero completamente su un altro pianeta, anche fisicamente non ero io, mi trascuravo molto. Non dormivo, non mangiavo, ero sclerata. Non ci siamo sentiti per due settimane, finché un giorno lui mi ha detto: “o chiamo l’ambulanza o mi porti nel punto più alto della città perché mi manca l’aria e ti devo parlare”. Quindi ci siamo visti, abbiamo parlato e in un certo senso ho capito determinate sue azioni. È stato sincero come non mai.

La storia con Tony Effe

Infine, non poteva mandare una menzione alla storia con Tony Effe, chiacchieratissima e sulla quale, però, mantiene un certo riserbo, senza nascondere lo stupore di alcuni lati del carattere del rapper:

Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui