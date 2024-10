Perché Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati, c’entrerebbe Flavio Briatore

video suggerito

Emergono nuove indiscrezioni sulla fine della storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Era stata la showgirl, ospite del programma La Volta Buona, ad annunciare di essere single e di aver preso lei la decisione. Secondo il settimanale Oggi, una delle cause della rottura riguarderebbe l'ex marito Flavio Briatore e la sua presenza nella vita della showgirl, troppo ‘ingombrante'.

Le motivazioni della rottura tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Secondo il settimanale Oggi, la storia d'amore tra la showgirl e l'imprenditore è arrivata al capolinea circa un mese fa "dopo una discussione animata, un po’ di lacrime versate e la consapevolezza che qualcosa di profondo si era ineluttabilmente spezzato". Le motivazioni che avrebbero portato alla rottura sono due. La prima: Giulio Fratini "mal tollerava la presenza costante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta". La seconda: la gelosia. La showgirl sarebbe stata gelosa del compagno e questo l'avrebbe portata a non fidarsi più.

Il rapporto tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Recentemente Gregoraci aveva parlato del rapporto con l'ex marito ospite nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo. Commentando tutte quelle voci secondo cui tra loro sarebbe in corso un ritorno di fiamma, la showgirl aveva spiegato:"Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent'anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero". I due ex non si sono mai persi di vista soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco, avuto insieme. Tuttavia, sembrerebbe che per il momento un riavvicinamento romantico sia escluso.