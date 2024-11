video suggerito

Elisabetta Gregoraci e la frecciatina a Briatore: “Ha promesso che non si risposa, altrimenti lo ammazzo” Nell’ultima puntata di Questioni di Stile, Elisabetta Gregoraci ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. La showgirl non sopporterebbe l’idea di vederlo sposato con un’altra donna e a riguardo è stata piuttosto categorica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Elisabetta Gregoraci non sopporterebbe l'idea di vedere Flavio Briatore al fianco di un'altra donna. Nell'ultima puntata del suo programma, Questioni di Stile, la conduttrice e showgirl ha mostrato al pubblico alcuni retroscena del rapporto con l'ex marito, sopratutto per quanto riguarda il matrimonio. "Ha promesso che non si risposerà, lo ammazzo", ha detto categorica.

La frecciatina di Gregoraci a Briatore

Nell'ultima puntata di Questioni di Stile, Gregoraci ha fatto vedere agli spettatori alcuni fuorionda del suo rapporto con Briatore. La conduttrice ha rivolto all'ex marito alcune domande, come ad esempio: "Cosa ti ha colpito di me?". L'imprenditore ha spiegato con ironia: "Ho pensato: magari questa è la ragazza che sta a casa e cucina, nel frattempo la cucina non sa neanche dove è. C'è stato un grande misunderstanding di quello che pensavo che tu fossi e che invece sei. Alla fine hai fatto una carriera bellissima però…”. I due hanno ricordato poi il primo messaggio che si sono scambiati: "Mi ricordo il tuo primo messaggio: Sei di più, sei speciale, non cambiare mai".

Gregoraci è stata poi categorica riguardo all'eventualità che l'ex marito si risposi con un'altra donna: "Ma mica ti vuoi risposare no?". L'imprenditore ha spiegato: "No, non voglio, finito". Poi ha rilanciato la proposta: "Tu invece potresti". "Non ho voglia, sto bene così", ha concluso lei. In alcuni fuori onda, poi, una frecciatina: "Ha promesso che non si risposerà. Lo ammazzo".

Il rapporto tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Recentemente Gregoraci aveva parlato del rapporto con l'ex marito ospite nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo. Commentando tutte quelle voci secondo cui tra loro sarebbe in corso un ritorno di fiamma, la showgirl aveva spiegato:"Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent'anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero". I due ex non si sono mai persi di vista soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco, avuto insieme. Tuttavia, sembrerebbe che per il momento un riavvicinamento romantico sia escluso.