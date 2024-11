video suggerito

Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma, beccata con il 28enne Tomas Talin Elisabetta Gregoraci è stata avvistata a Milano, dai fotografi del settimanale Chi, in compagnia di Tomas Talin, la sua presunta nuova fiamma. Si tratta del 28enne figlio dell’imprenditore Fabio Talin e a sua volta impegnato nella real estate di Sankt Moritz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine della storia con Giulio Fratini, sembra che Elisabetta Gregoraci abbia trovato una nuova fiamma. Si tratterebbe di Tomas Talin, figlio del più noto Fabio Talin, re del real estate di Sankt Moritz e fondatore di una società che si occupa di imballaggio per i principali aeroporti del mondo. Pare che i due si conoscano già da questa estate, ma abbiano iniziato a frequentarsi solo da qualche mese.

I due beccati insieme a Milano

Sono i fotografi del settimanale Chi a beccare i due insieme a Milano, mentre il 28enne sosta in un noto negozio di abbigliamento del centro città, dove è intento a comprare un paio di scarpe. La showgirl lo aspetta, pazientemente, accomodandosi pure in attesa che Tomas si prenda il tempo necessario per misurare quello che serve e poi decidere se procedere con l'acquisto o meno. Eccoli, quindi, lasciare la boutique uno accanto all'altra mentre si dirigono in altre zone milanesi. Pare, inoltre, che i due siano stati avvistati durante alcune serate, come all'Armani Privé, intenti a scambiarsi effusioni, sebbene in quell'occasione non siano stati fotografati. L'incontro sarebbe avvenuto al Twiga di Forte dei Marmi, già la scorsa estate e d'altronde, non stupisce che possano essersi conosciuti in uno dei posti più esclusivi della località toscana, meta di imprenditori ed esponenti dello show business.

La fine della storia con Giulio Fratini

La showgirl è reduce dalla storia con Giulio Fratini, altro giovane imprenditore con il quale è stata fidanzata per circa due anni. La loro storia si è conclusa dopo l'estate e pare che tra le motivazioni che abbiano portato alla separazione definitiva tra i due, ci fosse anche la presenza costante di Flavio Briatore nella loro vita, oltre alla gelosia che Gregoraci avrebbe provato nei confronti del suo compagno. Insomma, sembrerebbe che non ci fossero più i presupposti per far continuare la relazione.