Anche a Shaila Gatta piace Flavio Ubirti, il single più corteggiato di Temptation Island Con un like tattico, Shaila Gatta manifesta un certo apprezzamento nei confronti di Flavio Ubirti, il single più "corteggiato" dell'edizione in corso di Temptation Island.

A cura di Stefania Rocco

Potrebbero non essere solo le fidanzate dell’edizione in corso di Temptation Island ad aver perso la testa per Flavio Ubirti. Il tentatore più richiesto dell’edizione 2025 del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sembrerebbe avere conquistato anche Shaila Gatta, che ha lanciato un segnale chiaro (e tattico) dal suo profilo social. E no, non si è trattato di un caso.

Il like di Shaila Gatta al post dedicato al single Flavio Ubirti

Un solo like. Ma ben piazzato. È quello che la ballerina – ed ex concorrente del Grande Fratello – ha lasciato sotto un post pubblicato da Trash Italiano, in cui si leggeva: “Praticamente hanno scelto tutte il tentatore Flavio (capisco)”. E Shaila ha capito eccome. Un gesto semplice ma eloquente che l’ha subito fatta schierare nel nascente team “Le bimbe di Flavio” (pagina Instagram che non esiste ancora ma alla quale, a stretto giro, siamo certi che qualcuno penserà).

Il tentatore, che ha messo in crisi i fidanzati di Temptation Island, si è guadagnato anchela considerazione di Gatta, la cui approvazione però non è piaciuta alle irriducibili fan degli Shailenzo, quel popoloso gruppo di fan che spera ancora in un ritorno di fiamma tra lei e Lorenzo Spolverato, ex fidanzato conosciuto nella Casa del GF.

I rumors a proposito del flirt con il calciatore Riccardo Sottil

Ma se il like a Flavio ha fatto storcere il naso a qualche fan nostalgico, la vera bomba l’ha sganciata Deianira Marzano: secondo l’esperta di gossip, Shaila starebbe frequentando il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil. Nuova relazione in corso? Forse. Per ora nessuna conferma ufficiale, anche se lei si professa single e determinata a rimettere ordine nella sua vita privata (e sentimentale), dopo i mesi intensi vissuti al Grande Fratello e la consapevolezza che la storia con Spolverato sia ormai acqua passata.