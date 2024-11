video suggerito

Flavio Briatore fa chiarezza sul rapporto con Elisabetta Gregoraci: “Per me è famiglia, ma niente nozze bis” Flavio Briatore ha fatto chiarezza sul rapporto con Elisabetta Gregoraci, dopo i numerosi gossip secondo cui si sarebbero riavvicinati. “Per me è famiglia”, ha spiegato l’imprenditore, ma ha precisato: “Nessun secondo matrimonio in vista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Mi ha promesso che non si risposa, altrimenti lo ammazzo", aveva detto Elisabetta Gregoraci parlando di Flavio Briatore durante un fuorionda del suo programma Questioni di Stile. La conduttrice aveva mostrato una certa gelosia nei confronti dell'ex marito, non sopportando l'idea di vederlo al fianco di un'altra donna. E se, invece, la donna fosse proprio lei? A fare chiarezza ci ha pensato l'imprenditore tra le pagine del settimanale Oggi.

Briatore smentisce le seconde nozze con Gregoraci

Nonostante i numerosi gossip sul loro conto in circolazione, Flavio Briatore ha smentito un possibile riavvicinamento a Elisabetta Gregoraci. Non soltanto non torneranno a essere una coppia ma, ha fatto sapere l'imprenditore al settimanale Oggi, l'ipotesi ‘nozze bis' non è contemplata in alcun modo: "Nessun matrimonio in vista". I due quindi cercheranno di mantenere il legame attuale, di profondo affetto, che per il bene del figlio Nathan Falco avuto insieme non si è mai del tutto interrotto. "Per me Elisabetta è famiglia", ha infatti spiegato Briatore.

Il rapporto tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Recentemente Gregoraci aveva parlato del rapporto con l'ex marito anche quando era stata ospite nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo. Commentando tutte quelle voci secondo cui tra loro sarebbe in corso un ritorno di fiamma, la showgirl aveva spiegato: "Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent'anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero". I due ex non si sono mai persi di vista soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco, avuto insieme. Tuttavia, sembrerebbe che per il momento un riavvicinamento romantico sia escluso. A farlo pensare ancora di più la risposta dell'imprenditore sulle seconde nozze.