Guillermo Mariotto contro Sonia Bruganelli: "Se c'è qualcosa di bello di lei, è suo figlio Davide Bonolis" Guillermo Mariotto, ospite della puntata di lunedì 11 novembre de La volta buona, ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina contro Sonia Bruganelli.

Nel corso della puntata de La volta buona in onda lunedì 11 novembre si è dato ampio spazio alla notizia del flirt tra Sophia Berto e Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli. Guillermo Mariotto ha commentato il gossip, complimentandosi con la ballerina per la sua scelta e cogliendo l'occasione per lanciare una frecciatina a Bruganelli.

Guillermo Mariotto si complimenta con Sophia Berto per il flirt con Davide Bonolis: "Bella mossa"

Nel momento in cui Caterina Balivo ha chiesto a Sophia Berto di che natura fosse il suo legame con Davide Bonolis, immediata è stata la reazione di Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle si è complimentato con la ballerina: "Il figlio della Bruganelli? Brava, bono. Questa coppia… dammi il cinque. Se c’è qualcosa di bello della Bruganelli è suo figlio". Ha poi chiesto conferma agli ospiti in studio: "È bellissimo, non siete d'accordo?" E ancora: "Bella mossa".

La notizia del flirt tra Sophia Berto e Davide Bonolis

La notizia che tra Sophia Berto e Davide Bonolis ci sia qualcosa in più dell'amicizia è iniziata a circolare dopo che il loro scatto insieme ha fatto il giro del web. Ad alimentare il gossip anche le dichiarazioni di Rossella Erra. L'opinionista, infatti, aveva anticipato che all'interno di Ballando con le stelle si stava formando una coppia: "Diciamo una cosa, c'è una ballerina e forse un parente di… La prossima settimana spero di tornare con delle notizie in più da darvi". Ospite della trasmissione di Caterina Balivo, l'insegnante di ballo non ha smentito il flirt, limitandosi a commentare le dinamiche con cui è stata condivisa la fotografia insieme al figlio di Paolo Bonolis: "Sul mio profilo Instagram non ho un grande seguito, ho pensato che non l'avrebbe vista nessuno". La stessa Rossella Erra, poi, ha ammesso di averla "rimproverata" per aver condiviso quell'immagine.