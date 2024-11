video suggerito

Sonia Bruganelli a Ballando, la replica a Lucarelli: "Non ho più il jet privato da quando sono separata" Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli si punzecchiano a Ballando con le stelle dopo la battuta sul "marito ricco" di una settimana fa. "Non ho più il jet privato", precisa la ex moglie di Paolo Bonolis, "Mi sono separata".

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli si punzecchiano nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 16 novembre. La ex moglie di Paolo Bonolis, una settimana fa, era stata destinataria di una battuta da parte della giurata. Dopo avere commentato la sua newsletter a pagamento, Sonia si era sentita rispondere che non credeva ci fosse nulla di strano nel farsi pagare per il proprio lavoro. “Del resto, non ho un marito ricco”, aveva concluso Lucarelli, scatenando un moto di sorpresa nel pubblico in studio e nei colleghi seduti accanto a lei.

Sonia Bruganelli replica a Selvaggia Lucarelli

Nella clip che ha preceduto la sua esibizione, Bruganelli è tornata sullo scambio di battute con la giurata di una settimana fa. “Alla provocazione, ho risposto come ho risposto. Volevo solo dire ‘Parliamone mentre siamo entrambe presenti’”, ha spiegato, “Evidentemente, in una storia d’amore durata 30 anni, con 3 figli e tutto il resto, alcune persone hanno visto solo che Paolo fosse un personaggio pubblico, famoso e benestante. Questa è la sua modalità di vedere le storie, non la mia”. Tornati in studio, Lucarelli ha preso la parola per ringraziare Sonia: “Grazie alla pubblicità, la mia newsletter questa settimana mi sono comprata un elicottero. Con la tua pubblicità le iscrizioni sono aumentate. Se me la fai anche stasera, mi compro il tuo jet privato”. “Non ce l’ho più”, ha replicato rapida Sonia, “mi sono separata”.

Sonia Bruganelli è legata al ballerino Angelo Madonia

Dalla scorsa estate, Bruganelli è legata al ballerino Angelo Madonia, maestro proprio del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai1. I due non ballano in coppia: Sonia si esibisce insieme a Carlo Aloia; Madonia, invece, è il maestro scelto per accompagnare Federica Pellegrini. La loro storia d’amore ha destato non poca curiosità, con i due che si sono rifiutati di parlare del loro legame a Ballando. Ma di recente, Sonia sembrerebbe avere dimostrato qualche tentennamento circa la possibilità di portare avanti la storia con Angelo. Madonia, al contrario, sembrerebbe ancora determinato a vivere questo legame alla luce del sole.