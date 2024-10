Angelo Madonia smentisce l’addio a Sonia Bruganelli, l’amore continua: “Dovrete aspettare”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Angelo Madonia è intervenuto dopo le indiscrezioni circolate sui social che parlavano di una rottura tra lui e Sonia Bruganelli. Il breve commento che il ballerino di Ballando con le stelle ha pubblicato su Instagram ha il sapore di una smentita del gossip sulla crisi. La relazione tra lui e l'imprenditrice sarebbe ancora in corso.

Cosa ha detto Angelo Madonia sulla storia d'amore con Sonia Bruganelli

In queste ore, Deianira Marzano ha pubblicato sui social il commento di un utente che sosteneva che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia avessero cancellato le foto di coppia dai social. Il messaggio si concludeva con una frecciatina: "È tutto finito spero". Poco dopo è arrivata la smentita della concorrente di Ballando con le stelle che ha replicato: "Io e Angelo non abbiamo mai, volutamente, pubblicato nostre foto insieme. Non capisco perciò quali foto avremmo cancellato. P.s: le storie si cancellano dopo 24 ore". Poi, è arrivato anche il commento di Angelo Madonia. Il ballerino è apparso sorpreso ma anche divertito dall'insinuazione circolata sui social. Ha postato nelle storie il commento di Sonia Bruganelli e ha aggiunto: "Comunque dovete ancora aspettare!". Dunque, tra loro non è affatto tutto finito come insinuava l'utente.

Le parole di Sonia Bruganelli su Angelo Madonia e Paolo Bonolis

Il gossip sulla rottura tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è stato in parte alimentato anche da alcune dichiarazioni rilasciate dall'imprenditrice nel corso di un'intervista a Domenica In. Quando Mara Venier le ha chiesto se in questo periodo abbia un fidanzato, la cinquantenne ha replicato: "Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno". Poi ha confidato di provare un "senso di colpa" per avere chiuso il matrimonio con Paolo Bonolis senza che ci fossero motivi realmente gravi.