Sonia Bruganelli e Angelo Madonia in una Lamborghini: "Conformato ai gusti extra lusso della compagna" Angelo Madonia e Sonia Bruganelli arrivano insieme alle prove di Ballando con le stelle. Lui è alla guida di un suv extra lusso, dal quale l'ex opinionista sgattaiola velocemente.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Sonia Brugenelli e Angelo Madonia prosegue a gonfie vele, i due si fanno vedere insieme sempre più spesso e adesso che l'ex opinionista è nel cast di Ballando con le stelle, uniscono l'utile al dilettevole. Il settimanale Chi, infatti, li ha beccati mentre arrivano alle prove dello show di Rai1, a bordo di una lussuosa macchina guidata dal ballerino.

Arrivano insieme, ma si separano per le prove

Alla guida del suv extra lusso, una Lamborghini Urus da 300 km/h c'è il ballerino, al suo fianco la produttrice, intenta a guardare il telefono, mentre lui cerca parcheggio nei pressi dell'Auditorium Rai del Foro Italico. Una volta arrivati, lei si dilegua, mentre lui si allontana con più calma dalla macchina che, come è giusto che sia, necessita di tutte le accortezze necessarie, dal momento che si tratta di un'auto il cui costo arriva a 250mila euro. Sul settimanale Chi, si legge che il ballerino si sarebbe "conformato ai gusti della compagna". Lo studio televisivo è lo stesso, ma una volta varcate le porte d'ingresso i due si separano per raggiungere i rispettivi partner sulla pista. Madonia corre da Federica Pellegrini, mentre ad attendere Sonia Bruganelli c'è Carlo Aloia.

A Ballando con le stelle frecciatine a Madonia e Bruganelli

La loro ultima esibizione a Ballando non è stata delle migliori e se l'ex opinionista ha cercato di trattenersi nel commentare, stavolta non è riuscita nell'intento ed è partito il battibecco con Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. C'è da dire, però, che Bruganelli si è infortunata e questo, quindi, può aver inficiato la sua performance, a prescindere dalla bravura o meno. Non sono mancate, poi, frecciatine rivolte anche a Madonia, per una risposta che la giornalista in giuria ha percepito come antipatica e, ovviamente, il riferimento era relativo alla storia d'amore tra il maestro e l'ex di Bonolis. Scelta azzeccata, quindi, quella di non ballare insieme sulla pista da ballo, per evitare di mettere su piazza il loro privato, ma anche di incappare in situazioni spiacevoli.