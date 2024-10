video suggerito

Selvaggia Lucarelli zittisce Angelo Madonia a Ballando: "Stare con la Bruganelli ti ha reso simpatico come lei" Scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giurata non gradisce una battuta del maestro di danza e lo provoca alludendo alla sua relazione con Sonia Bruganelli.

A cura di Stefania Rocco

Scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli nella seconda puntata di Ballando con le stelle. La giurata aveva dato un parere tecnico sull’esibizione di Federica Pellegrini, partner di ballo di Angelo cimentatasi in un tango risultato decisamente più convincente rispetto alla performance della scorsa puntata. La campionessa di nuoto, pur essendo migliorata, non è riuscita a convincere la giurata che, commentando la sua esibizione, le aveva fatto notare una serie di imperfezioni.

Selvaggia Lucarelli commenta l’esibizione di Federica Pellegrini

“Abbiamo visto un netto miglioramento. Ci sembra evidente che, laddove non arrivi con il talento nel ballo, arrivi con la tigna della sportiva”, è stato il commento di Lucarelli a esibizione terminata e quindi prima di assegnare il punteggio, “Vedendoti ballare c’era proprio la concentrazione di quella che non voleva sbagliare, programmata per uccidere e che stasera è andata dritta. È chiaro che vedendoti quella concentrazione stonava, Da un lato c’era l’interpretazione gioiosa di Barbareschi, dall’altro c’eri tu che sembrava stessi osservando le mattonelle in una vasca”. A quel punto, Madonia è intervenuto alludendo al fatto che la giurata non avesse le competenze tecniche necessarie a esprimere un giudizio di un certo tipo: “Lei è un’intenditrice di danza, lo sa”. “Madonia, ti prego”, lo ha rimproverato Pellegrini, già temendo un possibile scontro. Che infatti è arrivato.

Selvaggia Lucarelli: “Madonia diventato simpatico come Sonia Bruganelli”

Lucarelli non ha preso bene la puntualizzazione del maestro di danza e ha reagito infastidita, alludendo al legame tra Madonia e Sonia Bruganelli: “Che cos’è questa battuta, Madonia? Sono anni che siamo qua e oggi te ne esci con la battuta sul fatto che non capisco di danza? Stare con Sonia Bruganelli ti ha fatto diventare simpatico come lei. La simpatia è virale. Quest’anno hai l’opportunità di ballare con una stella del genere e ti metti a fare le battute su di me?”.