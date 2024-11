Davide Bonolis con Sophia Berto, la ballerina di Ballando con le stelle: “Stanno insieme”

video suggerito

Ballando con le stelle, quest'anno, dà ampio spazio alle storie d'amore che orbitano intorno al programma. Prima Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, poi Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e ora il figlio di Paolo Bonolis vicino a una delle ballerine del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Quest'ultima notizia è iniziata a circolare dopo che il blogger GigiGx ha condiviso su X uno scatto di Davide Bonolis al fianco di Sophia Berto, insegnante di danza del concorrente Tommaso Marini.

Il presunto flirt tra Davide Bonolis e Sophia Berto

Che tra Davide Bonolis e Sophia Berto ci sia un flirt? Lo scatto in ascensore in cui appaiono particolarmente vicini farebbe pensare di sì. Qualche giorno prima che la foto iniziasse a circolare, Rossella Erra aveva rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero riferirsi a loro due. Nella scorsa puntata di Domenica In, infatti, l'opinionista si era lasciata andare ad alcune rivelazioni sui rumors sentimentali relativi al cast di Ballando con le stelle. "A Ballando c'è un'altra coppia che sta nascendo. Mi accerterò che delle situazioni si sono sistemate e poi ve lo dirò – aveva detto nel programma di Mara Venier – Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c'è una ballerina e forse un parente di… La prossima settimana spero di tornare con delle notizie in più da darvi".

Chi è Sophia Berto, la maestra di

Sophia Berto, classe 2004, è una delle insegnanti di ballo presenti nel cast di Ballando con le stelle. All'interno del programma è in coppia con il fiorettista olimpico Tommaso Marini. Prima di partecipare allo show in prima serata, però, la ballerina è stata vincitrice di Ballando on the Road e Ballando con te nel 2023, dove ha trionfato al fianco di Nikita Perotti (anche lui insegnante nella trasmissione in coppia con Anna Lou Castoldi). Le competizioni hanno permesso ai due di entrare anche nel cast del programma televisivo Il cantante mascherato.