Bianca Guaccero sempre più vicina a Giovanni Pernice, cosa pensano i genitori del loro rapporto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sempre più vicini, dentro e fuori Ballando con le Stelle. La concorrente ha portato il maestro in Puglia dai suoi genitori che, in una clip della puntata del 9 novembre, hanno detto cosa pensano del loro rapporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il rapporto tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembra ormai andare oltre Ballando con le Stelle 2024. I due sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano un bacio sotto casa e la ballerina ha portato il maestro in Puglia a casa sua. Nella puntata del 9 novembre del programma, oltre ai giurati, a parlare in una clip sono stati i genitori della concorrente.

Le parole dei genitori di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è nata e cresciuta in Puglia, a Bitonto, città dalla quale ha poi deciso di fuggire per dare una svolta alla sua vita. "Voleva andare via da Bitonto, non c'è assolutamente modo di emergere. È andata a cercare fortuna, aveva delle cugine con cui già faceva la presentatrice", ha raccontato la madre. E poi ha commentato il rapporto con Giovanni Pernice: "Mi piace, sto notando in Bianca cambiamento, mi sembra che sia felice. Vorrei che trovi l'amore e la felicità". Anche il padre Ettore è d'accordo: "Per ora lo vedo come un compagno di lavoro, finché non mi viene detto altro. Spero che vinca".

I commenti all'esibizione di Guaccero-Pernice

Dopo l'esibizione, a prendere la parola è stato subito Alberto Matano che ha voluto indagare sulla verità del loro rapporto: "Vogliamo sapere qualcosa di più. I tuoi genitori hanno avuto la presentazione di qualcosa d'altro? Come è andato l'incontro?". La ballerina ha cercato di sviare l'argomento spiegando: "Ho ricambiato il favore di Giovanni, che mi aveva portato a Londra. Io l'ho portato nel paese che amo, così come amo la mia famiglia". "Mandiamo la pubblicità un'altra volta", ha scherzato Pernice.

Poi è arrivato il momento dei commenti tecnici, con Fabio Canino: "Il potere delle orecchiette ha funzionato". "Bella coreografia, questo è un ballo da competizione", ha detto Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli ha criticato la loro perfezione: "Credo che ci sia un problema dalla prima puntata, siete bionici, robot, non sbagliate niente. Non c'è un percorso, ma una galleria di esibizioni perfette. Che ci raccontiamo fino alla fine? è tutto sempre incredibilmente perfetto". Guaccero ha spiegato che non è sempre così, ci sono giorni di preparazione in sala prove: "Quello che vedete è il risultato di un superamento di paure, limiti, preoccupazioni". Infine Guillermo Mariotto a Pernice: "Sei venuto da Londra per portarci queste cose noiose e vecchie". "Giudichi ma non offenda. Lei non sa cosa ho fatto durante il passato, rispetti i giudizi. Forse non sa cosa è il rispetto", ha risposto il coreografo.