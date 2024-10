video suggerito

Bianca Guaccero presenta Giovanni Pernice alla famiglia: "L'ho portato nel mio mondo, è stato bene" Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno raccontato ai fan di Instagram di aver trascorso alcuni giorni insieme in Puglia prima di tornare in studio a provare per la nuova puntata di Ballando con le stelle. La conduttrice ha presentato il ballerino alla sua famiglia: "Siamo stati bene, l'ho portato nel mio mondo".

A cura di Gaia Martino

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si mollano più. I due protagonisti di Ballando con le stelle 2024 si stanno frequentando anche lontano dall'Auditorium del Foro Italico: nelle ultime ore, con un video postato su Instagram, hanno raccontato del loro viaggio in Puglia. La conduttrice televisiva lo ha portato nella sua terra per fargli conoscere i suoi amici e la sua famiglia: "Aveva bisogno di una pausa".

Il viaggio in Puglia di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno raccontato ai loro fan su Instagram di essere stati insieme in Puglia per godersi qualche giorno di relax. Si sono allontanati insieme dall'Auditorium del Foro Italico, dove si svolge Ballando con le stelle, un segnale che dimostra che la chimica li unisce anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. La conduttrice televisiva nel video condiviso nelle ultime ore ha spiegato: "Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo. Gli ho presentato amici e famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa". Quando lui si è scoperto la pancia, lei lo ha subito sgridato scherzando: "Che fai? Copriti".

Ora sono tornati in studio, a Roma, per allenarsi e fare le prove della coreografia che dovranno portare sul palco del talent show di Milly Carlucci nella prossima puntata di sabato. "Adesso siamo in Auditorium e ci stiamo preparando al meglio per regalarvi tante emozioni nella prossima puntata", le parole su IG a corredo del video.

Il bacio sul palco e la paparazzata fuori dall'Auditorium

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno dimostrato di avere una certa complicità sul palco di Ballando: nell'ultima puntata la coreografia con la quale si sono esibiti conteneva anche un bacio. "Noi abbiamo un'incredibile affinità, l'alchimia non si può creare. Vedremo" ha dichiarato la conduttrice riguardo il loro rapporto. I due, però, sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna mentre entravano in un albergo.