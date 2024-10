video suggerito

Bianca Guaccero ammette la vicinanza con Giovanni Pernice: "Vedremo. Tutti meritiamo di essere felici" Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre l'affinità tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non è passata inosservata alla giuria. La concorrente, nella clip mandata in onda prima della sua performance, ha parlato di alcune vicende sentimentali legate al suo passato.

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono esibiti sulle note di Con tutto l'amore che posso. Nel corso della puntata la concorrente si è aperta sul suo privato, accennando anche all'affinità con il suo insegnante di danza che non è passata inosservata agli occhi dei giudici.

Bianca Guaccero: "In passato sono stata debole, intrappolata in un amore tossico"

Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle Bianca Guaccero si è aperta sul suo privato: "Mi sono innamorata e ho vissuto un amore tossico, una situazione in cui non c'è una relazione vera e propria ma c'è un laccio che ti tira dentro. Sono stata debole e non sapevo reagire, mi accontentavo perché pensavo di non meritare l'amore". La partecipazione allo show di Milly Carlucci le ha permesso di incontrare Giovanni Pernice, il suo insegnante di danza con cui ha trascorso alcuni giorni a Londra: "È stato un modo per conoscersi meglio".

Rossella Erra sull'affinità tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: "Vi siete dati due baci, questo viaggio vi ha fatto bene"

Rossella Erra ha sottolineato la vicinanza tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, puntando l'attenzione sui due baci di scena dati nel corso della performance: "Questo viaggio a Londra vi ha fatto bene". Anche Simone Di Pasquale si è detto d'accordo: "Oltre alla coreografia mi è arrivata la loro confidenza". È Selvaggia Lucarelli, però, a fare la domanda diretta alla coppia di concorrenti: "C'è o no trippa per gatti?". La risposta di Guaccero: "Noi abbiamo un incredibile affinità l'alchimia non si può creare. Vedremo". Alberto Matano, facendo riferimento alle parole della concorrente nella clip, le ha chiesto: "Pensi di meritare la felicità?". La replica ha lasciato aperta una speranza: "Tutti ce la meritiamo, io sono sulla buona strada".