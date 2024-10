video suggerito

"Bianca Guaccero e Giovanni Pernice insieme in hotel", i due vicini anche fuori da Ballando con le stelle Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati beccati insieme, fuori l'entrata di un hotel, dove avrebbero trascorso la notte insieme. I due hanno mostrato molta affinità sulla pista di Ballando con le stelle, che potrebbe continuare anche lontano dalle prove.

A cura di Ilaria Costabile

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sempre più vicini. La sintonia venutasi a creare sulla pista da ballo si è trasformata in una voglia di trascorrere del tempo insieme anche lontano dalle prove all'Auditorium del Foro Italico, come si legge anche sul settimanale Diva e Donna, che ha beccato i due durante una serata romantica. Maestro e allieva avrebbero trascorso la notte insieme in un hotel romano.

La serata insieme lontano dalle prove di Ballando

I due sono stati beccati insieme, una sera, all'entrata di un albergo, a conferma del fatto che si vedano anche lontano dagli impegni televisivi che, comunque, sono pressoché quotidiani, per presentare al pubblico una performance ineccepibile come ad ogni puntata. Insieme erano già andati a Londra, dove lui per un certo periodo ha lavorato come ballerino per la versione inglese dello show di Milly Carlucci. Anche in trasmissione i giudici hanno notato questa incredibile chimica tra maestro e allieva: "Se son rose fioriranno" hanno detto sornioni, sperando in un commento più esplicito da parte dei diretti interessati che, però, sono rimasti furbamente in silenzio. D'altro canto, quando all'attrice è stato chiesto da Selvaggia Lucarelli se ci fosse "trippa per gatti?" lei ha risposto prontamente: "Vedremo". Quando Matano, invece, le ha chiesto se ritenesse di meritare la felicità, lei ha risposto dicendo: "Tutti la meritano". Insomma niente di certo, ma nemmeno una smentita vera e propria.

Bianca Guaccero e l'amore

La conduttrice, proprio a Ballando con le stelle, in una delle clip che introducono le performance e raccontano anche un po' del privato dei concorrenti, aveva parlato di una storia d'amore che l'aveva segnata. Guaccero ha raccontato di aver creduto, per lungo tempo, di non meritare l'amore, dopo una sofferenza così totalizzante:

Mi sono innamorata e ho vissuto un amore tossico, una situazione in cui non c'è una relazione vera e propria ma c'è un laccio che ti tira dentro. Sono stata debole e non sapevo reagire, mi accontentavo perché pensavo di non meritare l'amore.