Giovanni Pernice rifiuta l'intervista a Ballando con le stelle e bacia Bianca Guaccero: "Amore, scusa" Nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 9 novembre, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono scambiati un bacio nel dietro le quinte del teatro. L'insegnante di ballo, dopo il duro scontro con Guillermo Mariotto, si è rifiutato di farsi intervistare post esibizione. Si è poi scusato con Guaccero per il trattamento ricevuto al momento della valutazione della giuria.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono scambiati un bacio nel dietro le quinte di Ballando con le stelle durante la puntata in onda sabato 9 novembre. È la prima volta che i due si lasciano andare ad uno scambio di effusioni all'interno del programma condotto da Milly Carlucci. Che tra loro fosse scoppiata la passione è cosa nota, paparazzati dal settimanale Chi e insieme in diverse occasioni, fuori dagli studi del dance show. Il gesto del ballerino è arrivato dopo le dure critiche di Guillermo Mariotto nei loro confronti: "Non voglio neanche fare l'intervista post esibizione".

Giovanni Pernice bacia Bianca Guaccero: "Amore, scusa"

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono esibiti sulle note di Smells like teen spirit dei Nirvana. Dopo aver ricevuto i giudizi sulla performance, il ballerino è apparso visibilmente irritato. Nel dietro le quinte del teatro il suo primo pensiero è andato a Bianca Guaccero: "Amore, scusa", ha detto dopo averla baciata, riferendosi al trattamento che è stato riservato alla coppia nel momento della valutazione.

Giovanni Pernice rifiuta l'intervista post esibizione, Bianca Guaccero: "Mi spiace che ha dovuto battibeccare con Mariotto"

"Non voglio neanche fare l'intervista" ha chiarito Giovanni Pernice dopo l'esibizione con Bianca Guaccero. Quest'ultima, infatti, si è trovata da sola di fronte alle telecamere di Ballando con le stelle: "Mi dispiace per Giovanni che ha dovuto battibeccare con Guillermo Mariotto". Il giudice, infatti, aveva fortemente criticato la loro coreografia: "Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio. È inutile che ti inventi niente, non mi piace". Un parere che l'insegnante non ha gradito: "Giudica, ma non offendere. Tu non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un'offesa del genere è sgradevole. Io prendo giudizi positivi e negativi, ma senza offese. Si chiama rispetto, forse non sai cos'è".