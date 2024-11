video suggerito

Mariotto critica Guaccero e Pernice a Ballando, il ballerino sbotta: "Non offendere, sei irrispettoso" A Ballando con le stelle ieri sera Mariotto ha criticato la performance di Giovanni Pernice e Bianca Guaccero accusando il ballerino di essere "venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco". Il commento non è stato gradito e Pernice ha replicato a tono: "Sai cos'è il rispetto? Giudica, ma senza offendere".

A cura di Gaia Martino

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono esibiti ieri sul palco di Ballando con le stelle con un paso sulle note di Smells like teen spirit. Dopo aver cambiato argomento alle domande scomode sul loro rapporto avanzate da Alberto Matano, hanno ascoltato i pareri dei giudici sulla loro performance. Complimenti da tutti, eccetto che da Guillermo Mariotto: Pernice, però, ha reagito rispondendo a tono.

Il botta e risposta tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto

"Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio. È inutile che ti inventi niente, non mi piace": con queste parole Guillermo Mariotto ha giudicato la performance di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, e il ballerino è subito intervenuto per rispondere a tono. "Giudica, ma non offendere. Tu non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un'offesa del genere è sgradevole. Io prendo giudizi positivi e negativi, ma senza offese. Si chiama rispetto, forse non sai cos'è" ha replicato. "Non c'era emozione" ha concluso Mariotto. Per la coppia, il giudice ha scelto un 7 come voto.

Lo scontro tra Mariotto e Guaccero nel 2019

Ai telespettatori di Ballando con le stelle non va giù il voto di Mariotto per Guaccero e Pernice. Su X stanno commentando in queste ore quanto accaduto ieri sera e qualcuno ha tirato in ballo un vecchio dissapore tra lo stilista e la conduttrice televisiva che risale al 2019. "Mariotto non ha ancora superato di essere stato sostituito in quattro e quattr'otto nel Detto fatto Rai di Bianca Guaccero" ha scritto Cinguetterai. I fatti risalgono a 5 anni fa circa, quando, durante una puntata dello show della conduttrice, Mariotto criticò uno sketch in studio, ma il suo commentò non piacque alla Guaccero. "Cosa ci fa là?" gli chiese prima di andare in pubblicità. Credendo di non essere in onda, allora, Mariotto replicò a tono: "Lei cerca rogna?".