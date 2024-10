video suggerito

Anna Lou Castoldi a Ballando con il sostegno di Morgan e Asia Argento: "Papà orgoglioso, mamma piangeva"

A cura di Stefania Rocco

Anna Lou Castoldi mette d’accordo i giurati di Ballando con le stelle anche nel corso della seconda puntata, convincendo la giuria in virtù della qualità della sua esibizione. Già sabato scorso, dopo l’applauso ricevuto, la figlia di Asia Argento e Morgan si era sciolta in lacrime. “Un pianto che era di sollievo perché ce l’avevo fatta e perché ho realizzato che non c’era niente da avere paura”, ha spiegato la giovane nella clip trasmessa in studio, “Era un abbraccio a me stessa. La mia autostima non è alle stelle, per cui vedere le persone che mi applaudivano mi ha fatto sentire di non essere strana. Mi sono detta che andavo bene così”. Dalla sua parte anche Selvaggia Lucarelli che con i genitori di Anna Lou si è scontrata più volte negli anni e infatti nel corso della prima puntata alla giovane aveva detto: “Rischi di essere l’unica che mi sta simpatica nella tua famiglia”.

L’affetto di Morgan e Asia Argento per la figlia Anna Lou Castoldi

A sostenerla a distanza anche i suoi genitori. “La prima cosa che ho visto dopo la puntata sono stati i messaggi di mio padre”, ha infatti raccontato Anna Lou, “Erano profondi e pieni di amore paterno. Mamma era da sola in camera e piangeva, mi avrà mandato 800 messaggi. Ricevere questo affetto dai miei genitori mi rende molto grata”. A Ballando, Anna Lou sta lentamente abbandonando le sue insicurezze: “Sono venuta qua prevenire sul fatto che molti non mi avrebbero accettato. La mia è un’autodifesa: se qualcuno mi giudica, non mi ferisce perché sono la prima a farlo”.

Anna Lou Castoldi convince la giuria di Ballando con le stelle

Anche nel corso della seconda puntata di Ballando, il giudizio dei giurati nei confronti di Anna Lou resta positivo. A guardarla da casa anche i genitori. L’esibizione della giovane insieme al suo maestro Nikita Perotti ha convinto l’intera giuria. Il volto più alto è quello arrivato da Selvaggia Lucarelli che le ha assegnato un 8.