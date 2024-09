Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle, la figlia di Asia Argento e Morgan confermata come concorrente

video suggerito

È stata confermata la tredicesima e ultima concorrente di Ballando con le stelle, si tratta di Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan si cimenterà in una sfida nella quale anche il padre e la madre hanno già dato prova delle loro abilità. Da sabato 28 settembre, quindi, ci sarà anche lei sulla pista del talent show di Rai1.

Anna Lou Castoldi nel cast dello show di Milly Carlucci

Lei stessa ha dato la notizia sul suo profilo Instagram, dichiarando semplicemente: "Ciao a tutti, io sono Anna Lou Castoldi e quest’anno sarò una concorrente di Ballando con le Stelle. Non vedo l’ora, a prestissimo". Un annuncio semplice e diretto con il quale ha confermato i rumors che circolavano già da qualche tempo, sulla presenza di un figlio d'arte nel cast della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

D'altro canto, la 23enne non ha mai nascosto di essere particolarmente attratta dal mondo dell'arte: appassionata di pittura, scrittura e musica, si è anche misurata con la recitazione, interpretando un ruolo in Baby, serie Netflix che ha avuto un certo seguito. In una recente intervista, però, Anna Lou ha raccontato di aver svolto diversi lavori, per mantenere la sua indipendenza, ha quindi fatto consegne a domicilio, la cameriera, la manovale, si è cimentata anche nell'imbiancare case e fare traslochi.

Sia Asia Argento che Morgan, sebbene in due edizioni diverse, hanno avuto modo di cimentarsi nel ballo, dimostrando le loro velleità nel mondo della danza, ed è così che adesso tocca ad Anna Lou che dovrà fare i conti con la giuria, pronta a commentare ogni esibizione. Sarà un'occasione per conoscere più da vicino una giovane aspirante artista che, pur essendo nata e cresciuta in un contesto in cui la privacy è sempre stata messa a dura prova, è sempre stata tutelata da entrambi i genitori che hanno cercato di tenerla il più lontano possibile dall'assedio mediatico che, svariate volte, li ha coinvolti.