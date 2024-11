video suggerito

Chi è Sophia Berto, ballerina di Ballando con le Stelle e fidanzata di Davide Bonolis Tutto quello che c'è da sapere sulla ballerina di Ballando con le stelle 2024 Sophia Berto: la sua carriera, la sua vita privata e la recente rivelazione di una storia con Davide Bonolis, figlio del celebre conduttore Paolo Bonolis.

Sophia Berto è una ballerina professionista e insegnante di danza di 24 anni, protagonista dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Nel programma, Sophia si distingue per il suo talento e la capacità di coinvolgere il pubblico, ballando al fianco del suo partner Tommaso Marini. Sophia Berto ha attirato l’attenzione dei media non solo per le sue performance, ma anche per la sua vita privata: è la compagna di Davide Bonolis, figlio del celebre conduttore Paolo Bonolis. Tutto è venuto fuori da una foto che lei stessa aveva condiviso come storia su Instagram.

Chi è Sophia Berto, la carriera della ballerina e insegnante di danza

Sophia Berto ha iniziato il suo percorso artistico giovanissima, dedicandosi con passione alla danza classica e moderna. La sua carriera è decollata grazie al talento, portandola a lavorare come ballerina professionista in diversi spettacoli e produzioni. Oltre a ballare, Sophia è anche un’apprezzata insegnante di danza, capace di trasmettere la sua arte a nuove generazioni di aspiranti ballerini. La partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta per lei una grande occasione per far conoscere il suo talento al grande pubblico. Il suo profilo Instagram ufficiale è @sophia___berto.

La storia con Davide Bonolis e la foto condivisa su Instagram

Sophia Berto e Davide Bonolis hanno dato "in pasto" la loro relazione in modo inaspettato, quando una foto di coppia è comparsa sul profilo Instagram della ballerina. L’immagine, che li ritrae insieme in un momento intimo e felice, ha rapidamente fatto il giro dei social e dei media, confermando il legame tra i due. Sophia stessa ha dichiarato di non aspettarsi una tale attenzione, spiegando che il post non era stato pensato per diventare pubblico. Tuttavia, la coppia sembra vivere il proprio amore con serenità, nonostante i riflettori accesi sulla loro storia.