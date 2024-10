Riavvicinamento in corso tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: “Avrebbe lasciato Giulio Fratini”

video suggerito

Sarebbe giunta al capolinea dopo oltre un anno la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. E, come se non bastasse, l’ex conduttrice di Battiti Live starebbe vivendo un improvviso e imprevisto riavvicinamento a Flavio Briatore, suo ex marito e padre del figlio Nathan Falco. Lo rivela il sito Dagospia secondo cui Gregoraci e Briatore starebbero vivendo il secondo tempo della loro storia d’amore dopo la separazione siglata nel 2017.

L’estate difficile di Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, la conduttrice avrebbe messo la parola fine alla storia d’amore con Giulio Fratini, imprenditore con il quale faceva coppia fissa da oltre un anno. A nulla sarebbero valse le vacanze estive organizzate insieme a Lampedusa. Quella vissuta dai due viene descritta da Dagospia come un’estate difficile, caratterizzato da litigi e incomprensioni. Le prime avvisaglia relative a una separazione erano arrivate già qualche settimana fa quando accanto a Elisabetta, ricoverata in ospedale a causa di un’infezione alle vie urinarie, non era mai apparso il compagno. Al contrario, l’ex marito aveva fatto sapere di essere sempre rimasto al suo fianco insieme al figlio Nathan.

L’intervista a Questioni di stile

Che tra Flavio ed Elisabetta l’intesa fosse tornata forte come un tempo lo aveva dimostrato l’intervista rilasciata dall’imprenditore a Questioni di stile, il format condotto dalla ex moglie. Tra una battuta e l’altra, i due ex coniugi hanno dimostrato di essere legati dallo stesso affetto di sempre tanto che Gregoraci, a proposito del loro rapporto, aveva dichiarato: “Ci siamo separati? No perché non me ne sono accorta”. Secondo Dagospia, Fratini avrebbe da sempre mal digerito il legame esistente tra la (presunta) ex compagna e il suo ex marito.