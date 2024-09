video suggerito

La frecciata di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci: “Prima di me facevi tv? Sì, vabbè. Ora potresti risposarti” Nell’intervista a Elisabetta Gregoraci nel programma Questioni di stile, Flavio Briatore si è lasciato andare ad alcune frecciatine nei confronti della ex moglie: “Quando ti ho conosciuta, dicevo: ‘Finalmente una che non fa l’attrice, che una bella ragazza del Sud che sta a casa e cucina, che tiene alla famiglia’. Tutte cose che non sono successe”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ricordi, rivelazioni e scambi di frecciatine: quella tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci è stata un'intervista atipica. La chiacchierata tra l'imprenditore e la showgirl, ora alla conduzione del programma Questioni di stile, è andata in onda il 26 settembre su Rai 2. I due sono stati sposati dal 2008 al 2017, ma il legame che li unisce porta il nome di loro figlio, Nathan Falco Briatore, che oggi ha 14 anni. Nel nuovo format televisivo, Gregoraci va alla scoperta dei personaggi più eccentrici del panorama italiano e internazionale e, presentando l'ex marito, ha detto: "Lui è una persona per me molto speciale, con un carattere un po' burbero ma, vi assicuro, eccezionale".

Briatore, dal canto suo, ha spiegato come mai la relazione tra loro è finita: "Quando ti ho conosciuta dicevo: ‘Finalmente c'è una che non fa la modella, non fa l'attrice, è una bella ragazza del sud che tiene alla famiglia'". "In realtà, facevo tv già prima di conoscerti", la risposta di Gregoraci. Alla quale l'imprenditore ha ribattuto ironico: "Sì, vabbè…".

Briatore a Gregoraci: "Pensavo tenessi alla famiglia, mi sbagliavo"

Gregoraci ha iniziato l'intervista chiedendo all'ex marito cosa fosse, secondo lui, lo stile. "È come uno si presenta, come cammina, si arrampica o come scia. È la tua personalità, piaccia o non piaccia", ha spiegato l'imprenditore. Successivamente, la conversazione si è spostata su argomenti più personali, con la conduttrice che ha chiesto quale fosse stata la sua prima impressione su di lei: "Sei sempre stato circondato da donne bellissime, cosa ti ha colpito di me?" e Briatore ha così risposto:

Sei stata la prima ragazza con cui ho avuto un flirt italiano dopo tanti anni che non vivevo in Italia, ho pensato fossi la classica ragazza che sta a casa e cucina. In realtà la cucina non sai manco dov'è, a casa non ci stai…quindi c'è stato un grande misunderstanding in quello che pensavo che tu fossi. Dicevo: ‘Finalmente c'è una che non fa la modella, non fa l'attrice, che è una bella ragazza del sud che tiene alla famiglia…tutte robe che poi non sono successe.

Gregoraci, a quel punto, ha spiegato di aver iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo prima di conoscerlo: "Già facevo tv, quindi non è che proprio…". Anche in questo caso, però, Briatore ha rilanciato con sarcasmo: "Sì, vabbè…", suscitando le risate dei cameraman e della stessa conduttrice, che si è difesa, dicendo: "Come vabbè?".

Il retroscena sulla proposta di matrimonio

Quello con Elisabetta Gregoraci non è stato il primo matrimonio di Flavio Briatore. Dal 1983 al 1987, infatti, è stato sposato con Marcy Schlobohm, ex modella americana. Un'unione che la conduttrice non ha mai preso molto sul serio. Al riferimento dell'imprenditore alla sua storia passata, infatti, ha risposto: "Il tuo primo matrimonio è durato sette giorni, figurati". Per poi insistere: "Ora non avrai intenzione di sposarti ancora, vero? Abbiamo finito?". "Sì, ma potresti risposarti tu", ha replicato a tono lui.

Il matrimonio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Fonte: Getty Images

L'ex modella, poi, ha svelato alcuni retroscena sulla proposta di matrimonio che Briatore le fece dopo averla conosciuta nel 2006: "Mi ha chiesto di sposarlo in una serata bellissima, lui di solito è poco romantico, un gufetto. Ma in quell'occasione è stato super romantico, era il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, ha organizzato una cena bellissima con pochi intimi e mi ha fatto una dichiarazione bellissima e mi ha consegnato l'anello, è stato super carino". Briatore, infatti, non ha potuto che ammettere che quella con la conduttrice sia stata la sua unione più importante: "Sei una persona che conta molto per me e non solo perché sei stata mia moglie per dieci anni".