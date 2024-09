video suggerito

Elisabetta Gregoraci: “Briatore mi conquistò con la poesia. Tra noi è finita ma ci vediamo per Nathan” Elisabetta Gregoraci è ospite del programma Storie di donne al bivio che verrà trasmesso lunedì 9 settembre su Rai 2. A Monica Setta parla di come è nata la storia con Flavio Briatore: “Fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che ero speciale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci è ospite della trasmissione Storie di donne al bivio, in onda lunedì 9 settembre dalle 21.20 su Rai 2. La conduttrice – dal 26 settembre impegnata con Questioni di stile, sempre su Rai 2 – si confessa a Monica Setta, dall'esperienza lavorativa in Battiti Live fino al rapporto con Flavio Briatore e con loro figlio Nathan Falco: "Siamo uniti come genitori per il suo bene".

Elisabetta Gregoraci su Briatore: "Siamo uniti per il nostro Nathan"

"Amo seguire progetti lunghi e, fosse stato per me, non avrei lasciato Battiti live dopo sette anni" ammette Elisabetta Gregoarci, sostituita da Ilary Blasi nella conduzione del programma. Nonostante il matrimonio con Flavio Briatore, durato nove anni, sia finito, i due continuano a vedersi spesso: "Siamo uniti come genitori per il bene del nostro Nathan Falco". Il figlio si è trasferito in Svizzera per motivi di studio: "Da poco lo abbiamo accompagnato al college. Gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: ‘amore mio se ti manca mamma leggile', sarà come se fossi con te. Ma se io piango, Nathan invece è felicissimo. Ha già mille amici e forse tornerà fidanzato". Ripercorre il primo incontro con Briatore: "Fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che ero speciale. Mi ha conquistato con la poesia".

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con la madre: "Mi manca ogni giorno come l'aria"

Nel corso della puntata, la conduttrice ricorda sua madre Melina, scomparsa nel 2011 per un tumore al seno. "Ho accompagnato mia madre in decine di ospedali. Le avevano dato un mese di vita ed è riuscita a vivere dieci anni – racconta la conduttrice – Il mio primo tatuaggio è dedicato a lei. Da quando è scomparsa mi manca ogni giorno come l'aria".