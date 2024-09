Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale: “Niente di grave, ma ora devo pensare a me”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata in ospedale. Si tratta del secondo ricovero nell'arco di due settimane, come è lei stessa a specificare con una foto pubblicata tra le sue storie su Instagram. La showgirl, però, ha voluto tranquillizzare i suoi fan, spiegando che è arrivato il momento in cui lei si prenda cura di sé.

Elisabetta Gregoraci e la foto dall'ospedale

Una foto pubblicata su Instagram in cui è inquadrato il braccio fasciato, con il tubicino della flebo ben in evidenza. È così che Elisabetta Gregoraci comunica quanto sta accadendo in queste ore e allerta i suoi fan dell'assenza dai social che, con molta probabilità, metterà in atto nei prossimi giorni. La showgirl, infatti, fa riferimento ad un periodo stressante e dice di doversi dedicare di più al suo benessere fisico:

E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti…ora tocca a me. Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita. Ora sono nuovamente qui. Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me, voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi. Vi voglio bene

Riposo in attesa del ritorno in tv

Quando la settimana scorsa è stata portata in ospedale, Elisabetta Gregoraci non aveva fatto sapere nulla ai suoi followers, trattandosi, probabilmente, di una permanenza piuttosto breve. Stavolta, però, la showgirl è intenzionata a mettere un punto ad una routine che la porta continuamente in giro per l'Italia e non solo, dal momento che vive a Monte Carlo con suo figlio Nathan. Dopo un'estate trascorsa in varie località esclusive, con uno sguardo sempre ai molteplici impegni lavorativi, si prepara anche ad un ritorno in tv: dal 26 settembre su Rai2 va in onda un programma da lei condotto, Questioni di Stile, come è stato annunciato durante la presentazione dei Palinsesti, tenutasi lo scorso luglio.