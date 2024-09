Elisabetta Gregoraci è stata dimessa dall’ospedale: “Che bello essere a casa”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Elisabetta Gregoraci è stata dimessa dall'ospedale. La conduttrice, in alcune storie pubblicate sabato 14 settembre su Instagram, ha fatto sapere di essere tornata a casa. Nei giorni scorsi aveva annunciato di essere stata ricoverata due volte in pochi giorni, ma non è entrata nei dettagli circa i problemi di salute che hanno reso necessario l'intervento dei medici.

Elisabetta Gregoraci torna a casa dopo il ricovero in ospedale

Elisabetta Gregoraci è stata dimessa dall'ospedale. La showgirl, ricoverata nei giorni scorsi, ha condiviso il viaggio verso casa con i tanti utenti che la seguono. Prima ha pubblicato una foto che ritraeva la strada che stava percorrendo: "Finalmente si torna a casa". Poi, in una storia successiva, ha mostrato la sua camera da letto nella casa a Monte Carlo, con le foto che la ritraggono con Nathan Falco e i fiori freschi: "Finalmente a casa…che bello essere qui".

La conduttrice è stata ricoverata due volte in pochi giorni

Nei giorni scorsi, l'ex moglie di Flavio Briatore aveva confidato di essere in ospedale: "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti…ora tocca a me. Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita. Ora sono nuovamente qui. Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me, voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi. Vi voglio bene". La quarantaquattrenne è stata sommersa da messaggi di pronta guarigione e affetto. Così, ha ringraziato tutti:

Volevo ringraziare per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che tutto si sta piano piano mettendo a posto e di questo sono molto felice. Il tempo qui scorre lentamente tra esami, prelievi, antibiotici… ma le cose stanno procedendo nella giusta direzione quindi sono positiva.

Stamattina è tornata a casa.