Nadia Mayer ricoverata in ospedale, l’agente di Casa a prima vista: “Devastante, la salute è la vera ricchezza” Nadia Mayer, agente immobiliare del programma di Real Time Casa a prima vista, è stata ricoverata. Su Instagram ha spiegato di avere una polmonite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

334 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nadia Mayer è ricoverata in ospedale. L'agente immobiliare del programma di Real Time Casa a prima vista ha un principio di polmonite. Dal letto d'ospedale ha realizzato alcune storie per informare i numerosi follower sulle sue condizioni di salute. La sessantenne è apparsa molto provata: "In ospedale ti rendi conto come la salute sia la vera ricchezza".

Nadia Mayer di Casa a prima vista ricoverata per una polmonite

Nadia Mayer ha pubblicato su Instagram alcune storie realizzate in ospedale. L'agente di Casa a prima vista ha informato i suoi follower: "Purtroppo non sono in un bel posto. Sono in ospedale perché ho avuto un principio di polmonite e mi stanno rigirando con tutta una serie di analisi". E ha aggiunto:

Ho gli aghi nel braccio che mi fanno malissimo, però è per stare meglio. Quindi stasera non posso davvero mancare a vedere insieme a voi la puntata di Casa a prima vista, insieme ai miei due ragazzi. Passerà anche questa. Tornerò senz'altro più forte di prima, ma soprattutto ti fa capire quanta gente speciale c'è intorno a te che lavora quotidianamente, portandoti un sorriso. A entrare qui ti rendi conto di come la salute sia la vera ricchezza.

Come sta Nadia Mayer: le condizioni di salute

Qualche ora più tardi, Nadia Mayer ha pubblicato nuove storie nelle quali ha ringraziato tutti coloro che le hanno espresso vicinanza e ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute:

Buongiorno a tutti, vi volevo ringraziare di cuore per i tantissimi messaggi di buona guarigione che mi avete inviato. Sono ancora qui, devo fare ancora degli accertamenti. Oggi mi sento già meglio, fino a ieri era devastante…anche se meglio è un eufemismo, però piano piano recuperiamo. Grazie davvero dell'affetto e scusatemi se non riesco a rispondere a tutti, ma sono centinaia e centinaia i messaggi. Grazie, a presto.