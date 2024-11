video suggerito

Nadia Mayer ieri e oggi: com’era prima del successo l’agente immobiliare di Casa a prima vista Nadia Mayer è una delle agenti immobiliari di Casa a prima vista, il programma di Real Time in cui appare sempre elegante e sofisticata. Com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Casa a prima vista è il programma cult del momento: in onda ogni giorno alle 20.20 su Real Time, mostra un gruppo di agenti immobiliari aiutare i clienti nella ricerca dell'abitazione perfetta. Complice il successo del format, questi ultimi sono diventati vere e proprie star, tanto che sono migliaia i fan alla ricerca di ogni tipo di indiscrezione che li riguarda. Nadia Mayer, in particolare, fa parte del team di Roma insieme a Blasco Pulieri e Corrado Sassu e grazie al suo fascino senza tempo e alla sua innata classe viene definita la "queen" del gruppo. Com'era prima del debutto televisivo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Il passato da modella di Nadia Mayer

Nadia Mayer è una delle protagoniste più amate di Casa a prima vista: ha 60 anni, lavora su Roma e viene definita la regina del programma. Sebbene in tv appaia sempre meravigliosa e impeccabile, ci tiene a precisare che nella quotidianità è l'esatto opposto, ama prendersi cura del suo orto in stivali di gomma e abiti casual.

Nadia Mayer da giovane

Cosa faceva prima del successo televisivo? Nata in una famiglia difficile, a soli 15 anni ha dato il via alla carriera da modella ma ha deciso di ritirarsi dopo la nascita del terzo figlio, visto che le veniva sempre più spesso di andare all'estero. Successivamente si è lanciata sul settore immobiliare e si è resa conto che fin da bambina aveva sempre avuto la passione per le case.

Nadia Mayer con uno dei figli

Le foto di Nadia Mayer da giovane

Com'era Nadia Mayer prima di debuttare su Real Time? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo. Avendo avuto un passato nella moda, possiede moltissimi scatti posati e patinati di quando era giovanissima e ama condividerli con i followers.

Nadia Mayer da giovane

All'epoca non aveva neppure 18 anni, portava i capelli lunghi e lisci e puntava tutto su un adorabile stile anni '80 fatto di orecchini maxi e rossetto a effetto over-liner. Gli occhi azzurri penetranti sono sempre stati il segreto del suo fascino e ancora oggi, nonostante il tempo che passa, considera lo sguardo il punto forte della sua bellezza. In quanti la considerano la queen di Casa a prima vista?