Dove vive Nadia Mayer: appartamento con giardino per l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista Com’è la casa di un agente immobiliare? Ecco dove vive Nadia Mayer, uno dei volti di Casa a Prima Vista, il programma di successo in onda su Real Time. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @nadiamayerreal

Nadia Mayer è uno degli amatissimi volti del programma di successo di Real Time Casa a Prima Vista: condivide l'avventura televisiva coi colleghi, anche loro agenti immobiliari, Ida Di Filippo, Corrado Sassu, Blasco Pulieri, Gianluca Torre e Mariana D'Amico. I sei si sfidano tra Roma e Milano per trovare la casa perfetta per ogni acquirente: vince la puntata chi riesce a portare a termine la vendita, aggiudicandosi così anche un simbolico premio in denaro. Nadia Mayer è ormai nel settore da molto tempo, ma alle spalle ha una carriera da modella. La stessa cura che mette nel trovare la casa perfetta per le altre persone, l'ha messa anche per la propria abitazione.

Come è fatta la casa di Nadia Mayer

Originaria di Trento, Nadia Mayer vive a Roma da quando ha 18 anni e anche a Casa a Prima Vista si occupa del mercato immobiliare della Capitale (con Blasco Pulieri e Corrado Sassu). Ama moltissimo questa città, che a Fanpage.it ha definito "la più bella del mondo": qui si è sposata, ha dato alla luce i suoi cinque figli, ha aperto la sua agenzia.

Instagram @nadiamayerreal

È molto riservata sulla vita privata e la quotidianità domestica, ma sui social c'è qualche indizio sull'arredamento della sua casa. Ovviamente, essendo un agente immobiliare, c'è tanta curiosità da parte di fan e follower circa la sua, di casa! Per esempio in un video unboxing, realizzato per ringraziare l'omaggio ricevuto da alcune fan, si intravede l'ingresso dell'abitazione.

Instagram @nadiamayerreal

Spiccano dei dettagli color oro che impreziosiscono l'ambiente: la cornice del quadro alle sue spalle, una poltroncina, un lampadario. Al centro della sala c'è un tavolino alto, con piano circolare di vetro e alle spalle si apre la porta che comunica con un'altra stanza. Con la sua semplicità, l'agente immobiliare ha conquistato tutti, è riuscita a creare una community di affezionati che, oltre a mandarle regalini, le chiedono anche consigli.

Instagram @nadiamayerreal

In un video girato nella sua cucina, per esempio, ha svelato la sua colazione preferita, mostrando la realizzazione dei suoi mini pancakes: sembra una cucina accogliente e moderna, con utensili a vista e balcone. In altri video, invece, si vede quello che sembrerebbe il suo studio personale, l'angolo in cui si dedica al lavoro, perché sono tutte clip in cui approfondisce aspetti legati alla compravendita di immobili. Sembra una sala molto elegante, con quadri alle pareti e sedie preziose.

Instagram @nadiamayerreal

L'abitazione è dotata di un grande giardino, tanto spazio verde all'esterno perfetto per i momenti di relax, reso infatti ancora più accogliente da comode sdraio. Lì Nadia Mayer ha trascorso del piacevole tempo all'aria aperta per riprendersi, una volta uscita dall'ospedale e superata la brutta parentesi della polmonite che tanto aveva preoccupato i fan.