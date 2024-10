Nadia Mayer di Casa a prima vista annuncia quando sarà dimessa dall’ospedale: “Piano piano mi rimetterò”

video suggerito

Nadia Mayer è tornata sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi l'agente immobiliare di Casa a prima vista era stata ricoverata per aver contratto una polmonite da Legionella. Mayer si è detta lusingata per tutto l'affetto ricevuto e aggiunge: "Vorrei tanto essere a casa".

Nadia Mayer: "Non so se merito tutto questo affetto"

Nadia Mayer è tornata sui social per condividere con i suoi follower gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. "Sono ancora positiva però piano piano stanno diminuendo tutte le infezioni quindi penso che tra martedì, massimo mercoledì, dovrei riuscire a tornare a casa" ha fatto sapere con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. L'agente immobiliare ha invitato i suoi seguaci a godersi il weekend e ha rivelato di sentire il forte desiderio di lasciare l'ospedale:

Vorrei tanto essere a casa e fare anche le più semplici pulizie domestiche perché quando si è in questi luoghi comprendi veramente le priorità. Come diceva mia mamma ‘Ricordati l'essenziale'. Piano piano mi rimetterò. Per il momento mi sono data una piccola rinfrescata e mi sono messa la camicia da notte nuova. Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando. Merito tutto questo affetto? Non lo so, però ne sono lusingata. Grazie.

Nadia Mayer di Casa a prima vista ricoverata per una polmonite

Nadia Mayer aveva fatto sapere di essere stata ricoverata tramite alcune storie condivise su Instagram dal letto dell'ospedale. L'agente immobiliare aveva rivelato che a tenerle compagnia sarebbe stata una puntata di Casa a prima vista, aggiungendo: "Tornerò senz'altro più forte di prima, ma soprattutto ti fa capire quanta gente speciale c'è intorno a te che lavora quotidianamente, portandoti un sorriso. A entrare qui ti rendi conto di come la salute sia la vera ricchezza".