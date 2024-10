Come sta Nadia Mayer di Casa a prima vista dopo il ricovero: “Mi hanno diagnosticato una polmonite da Legionella” Nadia Mayer, agente immobiliare di Casa a prima vista, è tornata sui social per dare alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute a seguito del ricovero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nadia Mayer, agente immobiliare di Casa a prima vista, è stata ricoverata per via di una polmonite. Nei giorni scorsi ha pubblicato delle storie dal letto d'ospedale spiegando di stare vivendo una situazione "devastante", ma di essere in lenta ripresa. In queste ore, è tornata sui social per dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. I medici le hanno comunicato che ha contratto una polmonite da Legionella.

Nadia Mayer di Casa a prima vista ha una polmonite da Legionella

Nadia Mayer è tornata su Instagram per ringraziare le tantissime persone che l'hanno contattata per esprimerle vicinanza e augurarle una pronta guarigione. L'agente immobiliare di Casa a prima vita ha spiegato di stare un po' meglio e ha dichiarato che le è stata diagnosticata una polmonite da Legionella:

Buongiorno a tutti, è doveroso ringraziarvi, perché siete stati in tantissimi. Sto un pochino meglio, hanno diagnosticato polmonite. Ho preso questo batterio che si chiama Legionella che è terribile, perché si insinua nei condizionatori, negli ambienti umidi, nei treni. Però supererò anche questa piano piano, ora mi daranno una bellissima cura e nel giro di due settimane mi rimetterò. Posso fare anche altre cose, ma il dottore mi ha detto: "Mi raccomando si riposi". Riposo è una parola che non conosco, quindi dovrò impararla.

Nadia Mayer in ospedale, quando sarà dimessa

Infine, Nadia Mayer ha spiegato di sentire la mancanza delle piccole cose che compongono la quotidianità. Poi, ha ipotizzato di poter tornare a casa tra due giorni:

In questo momento pagherei per essere magari a fare la fila con il carrello della spesa. Trovassi traffico non sbufferei, direi: "Va bene così". Si apprezzano tanto di più le cose poi. Quindi davvero grazie. Tra un paio di giorni spero mi mandino a casa, un immenso abbraccio a tutti perché siete stati molto presenti e mi avete sostenuta davvero. È stato pesante però torno più forte di prima sicuramente.