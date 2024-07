video suggerito

Chi è Nadia Mayer, l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista Nadia Mayer è una delle agenti immobiliari romane del programma Casa a Prima Vista, insieme a Blasco Pulieri e Corrado Cossu. Nata a Trento, 60 anni, ha un passato da modella ed è mamma di cinque figli. Recentemente ha anche aperto una sua personale agenzia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nadia Mayer è una delle agenti immobiliari di Casa a Prima Vista. Insieme a Blasco Pulieri e Corrado Cossu, si occupa di trovare la casa perfetta a Roma per gli aspiranti acquirenti che partecipano al programma di Real Time. Classe 1964, nata a Trento e romana di adozione, ha un passato da modella ed è madre di cinque figli.

Chi è Nadia Mayer, ex modella e agente di Casa a Prima Vista

Nata a Trento nel 1964, Nadia Mayer ha 60 anni e vive a Roma ormai da tempo. Prima di dedicarsi al settore immobiliare, ha lavorato per un lungo periodo come modella. Poi ha deciso di cambiare ambito e da circa 10 anni si occupa di aiutare le persone a trovare la casa più adatta alle loro esigenze. Nel 2023 ha anche fondato una sua agenzia immobiliare, la Mayer Real Estate, di cui si occupa in prima persona. Si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a Casa a Prima Vista, in onda su Real Time, dove insieme a Blasco Pulieri e Corrado Cossu costituisce la triade romana degli agenti immobiliari del programma. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata giovanissima ed è madre di cinque figli.

I tre agenti immobiliari romani di Casa a Prima Vista

La famiglia e i figli di Nadia Mayer

Nadia Mayer è madre di cinque figli, tre femmine e due maschi, che si chiamano rispettivamente Marialuce, Mariachiara, Anastasia, Andrea a Luca. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 27mila follower, la nota agente immobiliare condivide diversi scatti della sua vita familiare, pur mantenendo un certo riserbo su quella sentimentale. "I miei tesori più grandi", ha scritto in uno degli ultimi post sul suo profilo, dove si mostra insieme a tutti e cinque i figli.

Lo charme e l’eleganza di Nadia Mayer a Casa a Prima Vista

Nel programma Casa a Prima Vista, Mayer si è fatta amare dal pubblico non solo per le due doti nel settore immobiliare, ma anche per l'eleganza e lo charme con cui propone le sue alternative agli aspiranti acquirenti. "Opero nel settore immobiliare da molti anni, adottando una politica di correttezza e trasparenza, cercando sempre empatia e fiducia per una collaborazione certa", si legge sul sito della sua agenzia. Empatia e fiducia, unite a un approccio molto attento, sono i suoi punti di forza per trovare la casa perfetta nella Capitale. Una città che, come aveva raccontato in un'intervista a Fanpage.it, "potrebbe essere veramente il fiore all'occhiello di tutto il mondo".