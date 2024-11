video suggerito

Gianluca Torre ieri e oggi: com’era prima del successo l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista Gianluca Torre è tra i protagonisti più amati di Casa a Prima Vista, il programma di Real Time in cui ricopre i panni di agente immobiliare del team milanese. Com’era prima del successo televisivo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Casa a Prima Vista ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Casa a Prima Vista è tra i programmi più seguiti del momento, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Real Time e mostra un gruppo di agenti immobiliari intenti ad aiutare i loro clienti nella ricerca dell'abitazione perfetta. Gianluca Torre è tra i protagonisti più amati: ha 56 anni e, dopo una lunga carriera nel settore, è entrato a far parte del team milanese del programma tv insieme alle colleghe Ida Di Filippo e Mariana D'Amico. Oggi è una vera e propria star, tanto che i suoi video su Instagram e TikTok riescono a diventare virali in pochi minuti, ma in quanti sanno com'era da giovanissimo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Cosa faceva Gianluca Torre prima di Casa a Prima Vista

Gianluca Torre ha 56 anni, viene da Milano ed è diventato famoso grazie al programma Casa a Prima Vista, dove ricopre il ruolo di agente immobiliare. Laureatosi in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nei primi anni ‘90, da giovane pare che non avesse alcuna intenzione di lavorare nel settore immobiliare.

Gianluca Torre da giovane

Ha debuttato in campo professionale prima come consulente, poi come pubblicitario, ma nel 2018 ha detto addio al mondo della comunicazione per andare alla ricerca di nuovi stimoli. È stato proprio in quel momento che ha deciso di "invadere" il settore immobiliare: inizialmente era un piccolo investitore, poi è entrato a far parte dell'azienda E&V, per la precisione nel team di Porta Romana, mentre da qualche mese è sbarcato anche in tv.

Gianluca Torre a poco più di 20 anni

Le foto di Gianluca Torre da giovane

Com'era Gianluca Torre da giovanissimo, quando non avrebbe mai immaginato di diventare un agente immobiliare in tv? Basta spulciare il suo profilo social per trovare delle vecchie foto che lo vedono protagonista.

Nel 2019

Oggi siamo abituati a vederlo in completi eleganti, cravatte abbinate e occhiali da vista, ma quando aveva poco più di 20 anni puntava tutto sullo stile casual. Camicie vitaminiche portate sbottonate, t-shirt con stampe originali e giacche di jeans, Gianluca completava i suoi look con i ricci naturali portati lunghi, sciolti e wilde.

Gianluca Torre nel 2020

Col passare del tempo ha cominciato a scegliere dei look sempre più formali, ha accorciato la chioma e ha indossato gli occhiali da vista, dicendo addio anche alla barba incolta di quando era giovane. Oggi ha 52 anni e grazie al suo stile rigoroso è tra i protagonisti più amati del programma di Real Time.