Casa a Prima Vista Italia arriva in Toscana, chi sono i tre nuovi agenti immobiliari: Moira, Nico e Matteo Il cast di Casa a Prima Vista Italia, in onda su Real Time, si allarga: dopo Roma e Milano, faranno parte del programma anche tre agenti immobiliari operativi in Toscana. SI tratta di Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Il cast di Casa a Prima Vista Italia si allarga. Dopo il trio operativo su Milano (Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico) e quello che si occupa di Roma, nella nuova stagione del programma, in onda dal 17 febbraio, ci saranno anche tre agenti immobiliari che aiuteranno tutti coloro che vogliono comprare casa in Toscana. Si tratta di Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi.

Matteo Nencioni

Per Matteo il mondo immobiliare è arrivato quando era ancora piccolo. Come spiega Tv Sorrisi e Canzoni, "i suoi amici da piccoli disegnavano navicelle spaziali e lui case". Oggi è titolare della sua omonima agenzia e si occupa del territorio della Toscana, in particolare di Pisa. In passato è stato un dj, è appassionato di musica e utilizza smesso i brani per creare la giusta atmosfera durante la visita delle casa. Su Instagram è seguito da oltre 23mila followers e, come spiega nella sua breve biografia, ha scritto un libro che è la guida per comprare casa.

Moira Quartieri

Moria Quartieri

Moria Quartieri è l'unica donna del nuovo trio di agenti immobiliari toscani. È titolare di una sua agenzia immobiliare e opera nelle città di Pontedera e Valdera. Ha alle spalle una carriera lunga oltre 30 anni. Come spiega Tv Sorrisi e Canzoni, i suoi tratti distintivi sono una folta massa di ricci e la sua personalità frizzante. Su Instagram è seguita da più di mille followers e condivide video della sua passione e del suo lavoro.

Nico Tedeschi

Figlio d'arte, Nico Tedeschi lavora nel mondo immobiliare da quando ha 19 anni, collaborando con l'agenzia di famiglia. Come spiega Tv Sorrisi e Canzoni, è ironico, versatile e cerca sempre di imparare qualcosa dai suoi clienti. Sul suo profilo Instagram, al momento seguito da circa 300 followers, si definisce un "agente immobiliare un po' vintage" e condivide brevi video delle case che visita e vende. È operativo in Toscana, in particolare nella città di Pisa.