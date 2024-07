Chi è Ida Di Filippo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista Milano

video suggerito

Ilaria Costabile

Ida Di Filippo è una delle agenti immobiliari della triade milanese di Case a Prima Vista, in cui figurano anche Miriana D'Amico e Gianluca Torre. Compito di ognuno di loro è quello di convincere il cliente, presentandogli le soluzioni che ritengono più idonee alle richieste fatte. Con i suoi colleghi milanesi, Ida Di Filippo è stata anche ospite di Stasera C'è Cattelan, su Rai2.

Chi è Ida Di Filippo, l’agente di Casa a Prima Vista

Classe 1982, Ida Di Filippo ha 42 anni, è di origini campane, è infatti nata a Siano, vicino Salerno. Ed è qui che decide di aprire un'attività con sua sorella, vendendo oggetti di bigiotteria, ma dopo qualche tempo ha poi deciso di trasferirsi a Milano, dove ha cambiato diversi lavori prima di dare inizio alla sua carriera di agente immobiliare. Sul suo profilo Instagram, seguito da 190mila followers, condivide spesso momenti trascorsi con i suoi compagni d'avventura, parlando anche del suo lavoro, che svolge anche fuori dalla tv.

Ida Di Filippo è fidanzata con Pietro Albano

Sui social Ida Di Filippo condivide anche momenti della sua vita privata. È infatti fidanzata con Pietro Albano, infermiere di otto anni più giovane di lei, infatti ha 34 anni. Ed è proprio per stare accanto a lui che è arrivata a Milano, come ha rivelato: "È stato il primo vero bivio della mia vita, stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano". Tra le sue passioni, come ha raccontato più volte, c'è anche quella per il calcio, da grande tifosa del Napoli. Della sua vita ha parlato anche in un'intervista a Storie di Donne al Bivio, il programma di Rai2 condotto da Monica Setta.

Ida Di Filippo, l’ironia e spontaneità a Casa a Prima Vista

Come raccontato in un'intervista, Ida Di Filippi ha conquistato il ruolo di agente immobiliare in Casa a Prima Vista, per pura casualità. Convinta da un'amica, infatti, si è iscritta ai casting e dopo il provino è stata scelta: "Non me l'aspettavo" dichiara. Tra i suoi colleghi è apprezzata per la sua spontaneità, la simpatia con cui cui porta avanti ogni trattativa e il suo essere sempre gioiosa.