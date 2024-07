Chi è Gianluca Torre, l’agente immobiliare degli appartamenti di lusso di Casa a prima vista Milano

video suggerito

Gianluca Torre è l'agente immobiliare delle case di lusso, diventato famoso grazie al programma Casa a prima vista in onda su Real Time. Gianluca Torre ha 54 anni e lavora da nni per la Engel&Volkers, la popolarissima società che si occupa di immobili di lusso. Una carriera lunghissima che ha avuto nella popolarità televisiva la classica ciliegina sulla torta.

Chi è Gianluca Torre, agente immobiliare di Casa a prima vista

Gianluca Torre ha costruito una solida carriera nel settore immobiliare di lusso. Nato nel 1970, ha 54 anni e una lunga esperienza. Prima di diventare un volto noto della televisione, è riuscito ad accumulare un grande bagaglio di conoscenze e competenze. In più interviste, è stato lo stesso Gianluca Torre a raccontare le tante esigenze dei clienti, anche quelle più strane: "Tra i clienti super danarosi, adesso, va di moda chiedere appartamenti di metrature enormi con all'interno campi da padel. Più di frequente capita che chiedano piscina con nuoto controcorrente, sul terrazzo o addirittura indoor. Ancora, mi è capitato a volte di ricevere la richiesta di case che avessero una stanza segreta: una sorta di bunker antiatomico dove rifugiarsi in caso di guerre, epidemie, disastri…".

La vita privata di Gianluca Torre

Gianluca Torre è estremamente riservato riguardo alla sua vita privata. Non sappiamo, infatti, se sia o meno fidanzato al momento. Sappiamo, però, che è un grande appassionato di sport, amante del padel, un’attività che pratica regolarmente per mantenersi in forma. Come è facile intuire, Gianluca Torre è anche un amante dei viaggi, che spesso e volentieri documenta sui suoi social.

La star dei social, il ruolo di Gianluca Torre a Casa a prima vista

Dal momento in cui Gianluca Torre è diventato un protagonista del programma Casa a prima vista, è diventato anche una vera stella dei social media. Prima, infatti, aveva dei profili privati e proprio in relazione al suo programma pronto a partire è stato necessario, come ha raccontato lui stesso, "mettersi al passo" e cercare di comunicare il suo lavoro anche all'esterno. Sono quindi venuti fuori i video che tutti noi abbiamo visto almeno una volta nei quali Gianluca Torre ci porta in uno dei lussuosi immobili in vendita. Al momento in cui scriviamo questo articolo, Gianluca Torre può contare su 341mila follower su Instagram e 221mila su TikTok.